Çinli turistler kapadokya'da safari yaptı
21 dakika önce
TÜRKİYE'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'ya gelen 450 Çinli turist, araçlarla safari yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:21 Kaynak: DHA
TÜRKİYE'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'ya gelen 450 Çinli turist, araçlarla safari yaptı.
Türkiye'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'ya 4 günlük tatil için gelen 450 Çinli turist kafilesi, çeşitli etkinliklere katıldı. Çinli turistler araçlarla safari yaparak, bölgeyi gezdi. Çinli turistler daha sonra, Nevşehir merkeze bağlı Göreme beldesinde peribacaları ve tarihi kiliselerini ziyaret etti.
Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu Şehrin gürültüsünden kaçan emekli öğretmen, kaz çiftliği kurdu Türkiye'den dünyaya 1,3 milyar dolarlık inşaat malzemesi ihracı Bakan Çavuşoğlu: S-400'leri çalıştıracağız