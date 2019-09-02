Son Dakika Haberleri: Çinli turistler Kırşehir'de yöresel düğünde eğlendi
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Çinli turistler Kırşehir'de yöresel düğünde eğlendi

7 saat önce

Çinli turist kafilesi, rehberler eşliğinde geldiği Kırşehir'deki bir düğünde yöresel halk oyunu oynadı.

Çinli turist kafilesi, rehberler eşliğinde geldiği Kırşehir'deki bir düğünde yöresel halk oyunu oynadı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun girişimleriyle, ziyaret ettikleri kent merkezinde bir gün geçiren Çinli turistler, Ahi Evran Külliyesi, Cacabay Camisi ve diğer kültürel mekanları gezdi.

Tarihi Uzun Çarşı'da alışveriş yapan ve bir saz atölyesini ziyaret eden 20 kişilik turist kafilesi, Ağalar Konağı'nda yöresel yemekleri tattı.

Rehberler eşliğinde Kırşehir'i gezen Çinli turistler, yakınlardan gelen davul zurna sesini duyunca düğüne katılmak istedi.

Kafiledekiler, Belediye Başkanı Ekicioğlu ile katıldıkları düğünde davul zurna eşliğinde yöresel oyunlar oynayarak eğlendi. Turistler, gelin ve damatla oynadıkları oyunun fotoğraf ve kamera çekimlerini de yaptı.

Ekicioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırşehir'de turizmin geliştirilmesi için çalışma yürüttüklerini, bu kapsamda Çinli turistleri ağırladıklarını söyledi.

Antalya'da turizmle ilgilenen yeğeninin de bu konuda kendilerine destek verdiğini ifade eden Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle Kapadokya'ya giden turistlerin Kırşehir'e yönlendirilmesi için yardımcı oldu. Kırşehir, Kapadokya'nın giriş kapısıdır. İlk Çinli kafilemiz geldi. Sonrasında başka gruplar da gelecek. İnanç turizmi konusunda da yeni konuklar ağırlayacağız. Artık, şehrimizde turistleri daha sık görmeye başlayacağız. İlimizde sosyal ve kültürel hayatın canlanması için gayretlerimizi sürdürüyoruz."

Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, turist, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 08:34 Kaynak: AA
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