Çinli turistleri böyle taciz ettiler - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çinli turistleri böyle taciz ettiler - Son Dakika

Çinli turistleri böyle taciz ettiler

6 saat önce

Çinli turistleri böyle taciz ettiler Çinli turistleri taciz eden şahısları JASAT timi yakaladı Taciz anları güvenlik kamerasında Denizli'de 4 Çinli turisti kaldıkları otellere kadar takip edip, ardından otele girdikten sonra tacizde bulunan 2 şahıs, jandarmanın dedektifleri olan Jandarma...

Çinli turistleri böyle taciz ettiler

Çinli turistleri taciz eden şahısları JASAT timi yakaladı

Taciz anları güvenlik kamerasında

DENİZLİ - Denizli'de 4 Çinli turisti kaldıkları otellere kadar takip edip, ardından otele girdikten sonra tacizde bulunan 2 şahıs, jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerinin başarılı takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz ocak ayında Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Pamukkale'ye tatil için gelen Çinli turistleri yaşı küçük 2 şahsın kaldıkları apartlara kadar takip ederek daha sonrasında cinsel tacizde bulundukları ihbarı üzerine JASAT timi harekete geçti. JASAT timi yaklaşık 2 aylık titiz çalışmanın sonunda şahısların Y.K. ve O.K. olduklarını tespit etti. Ardından operasyon yapan JASAT timi şahısları yakalamayı başardı.

Taciz anları anbean güvenlik kameralarına yansıdı

Görüntülerde şahısların önce apart girişinde bir Çinli turisti taciz ettikleri görülüyor. Ardından daha da ileri giden şahıslar asansöre kadar takip ettikleri turistleri bu defa asansör kabininde taciz etmeye devam ediyorlar. Asansörün hareket etmemesi için şahıslardan biri bacağını kabine doğru uzatarak asansörün kapısının kapanmasına engel oluyor. Şahıslardan biri kabin içine girerken, diğeri ise gülerek dışarıda bekliyor.

Şahısların yine aynı saatlerde bu defa asansöre binmeye çalışan bir başka iki kadın turisti daha taciz ettikleri görülüyor.

Çinli turistleri böyle taciz ettiler

Jandarma Suç Araştırma Timi, Jandarma, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çinli turistleri taciz eden şahısları JASAT timi yakaladı
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü, karakola giderek teslim oldu Otizmli genci darp edip gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 23:51:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çinli turistleri böyle taciz ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]