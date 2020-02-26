Çinli turistleri gezdiren rehber hastalanınca 'koronavirüs' tedbiri alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çinli turistleri gezdiren rehber hastalanınca 'koronavirüs' tedbiri alındı - Son Dakika

Çinli turistleri gezdiren rehber hastalanınca 'koronavirüs' tedbiri alındı

6 saat önce

MANİSA'da Çinli turistlere rehberlik yaptığı belirtilen kadın, üşüme, titreme şikayetiyle Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Çinli turistleri gezdiren rehber hastalanınca 'koronavirüs' tedbiri alındı, System.String[]

MANİSA'da Çinli turistlere rehberlik yaptığı belirtilen kadın, üşüme, titreme şikayetiyle Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hastanede önlem alınırken, rehberde 'koronavirüs' bulgularına rastlanmadı.

En son Çinli bir grubu gezdirdiği belirtilen kadın rehber, yüksek ateş şüphesiyle Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne başvurdu. Hastanın bulunduğu bölümde önlem alındı.  'Koronavirüs' şüphesiyle acil servise kısa bir süre giriş ve çıkışlar kontrollü yapıldı. Çalışanlara maske dağıtıldı. Yapılan kontrollerde, hastada koronavirüs bulgularına rastlanmadı. Hastanın özel servise alınarak tedavisine devam edileceği bildirildi. Söz konusu serviste de önlemlerin sürdürüleceği belirtildi. Hastane acil servisine giriş ve çıkışlar şu an kontrollü olarak yapılıyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"26 Şubat tarihinde 24 yaşındaki kadın hasta, 1 gündür devam eden üşüme, titreme şikayeti ile hastanemize başvurmuştur. Yapılan muayene sonrasında koronavirüs enfeksiyonuna yönelik bulguya rastlanmamıştır. Bu sebeple Halk Sağlığı Merkezi hastadan test için örnek alınmasına gerek görmemiştir. Hastanemiz konu ile ilgili hassasiyeti nedeniyle tedbir amaçlı örnek alınmasına ve teste gönderilmesine karar vermiştir. Hastamızla ilgili bir karantina söz konusu değildir. Acil servisimiz hizmete devam etmektedir."


Celal Bayar Üniversitesi, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:08 Kaynak: DHA
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