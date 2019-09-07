Çinli turistlerin Kırşehir gezisi

"Osmanlı Devletinin gücünü şimdi anladık"

KIRŞEHİR - Tarih ve Kültür şehri Kırşehir'i Belediyenin desteklediği tur programları ile ziyaret eden Çinli turistler, Osmanlı Devletinin gücünü Türkiye'de tarihi ve kültürel yapıları incelerken anladıklarını söyledi.

Kırşehir ziyaretlerine kent park aracılığı ile başlayan turist kafilesi, Cumhuriyet Tarihinin ilk külliye projesi olan Ahi Evran Külliyesini gezerek tarihi dönemler hakkında bilgi aldı. Ahi Evran Camine, dini kurallara uygun şekilde baş örtüsü takarak giren Çinli kadınlar, Ahi Evran'ın eşi Fatma Bacı'nın tarihteki rolü hakkında bilgiyi dikkatle dinledi.

Kırşehir Belediyesi, Kadın Emek Pazarına geçen ve burada Kırşehirli kadınların yaptığı el emeği ürünleri inceleyen turist kafilesi, uzun süre alış veriş yaptı.

Selçuklu mimarisi Cacabey Gökbilim Medresesi önünde yer alan Astronomi Parkı alanında incelemelerde bulunan Çinliler, Türkiye gezilerinde Osmanlı Devletinin kültürel ve mimari alandaki gücünü de anladıklarını söyledi.

Tur rehberi Muhammed Uygur'un anlatımıyla Çinli turistler, "Türkiye'ye ilk kez geldik. Çin'in de tarihi 5 bin yıl öncesine kadar gidiyor. Türkiye'de farklılıkları izledik. Türkiye gezimiz çok memnuniyet verici oldu. Duyduk ama yakından hissetmemiştik. Osmanlılar zamanının ne kadar güçlü olduğunu biz anladık" dediler.

Tarihi alanların gezilmesi sonrası Kırşehir Belediyesi tarafından Çinli turist kafilesine Ağalar Konağında yöresel yemek ikramı yapıldı.