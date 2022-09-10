Video: Üç Boğaz Barajı'nda Rekor Kargo Geçişi Kaydedildi - Son Dakika
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Video: Üç Boğaz Barajı'nda Rekor Kargo Geçişi Kaydedildi

10.09.2022 23:52
Video: Üç Boğaz Barajı'nda Rekor Kargo Geçişi Kaydedildi

Çinli Üç Boğaz Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre, Yangtze'nin yukarı kısmındaki dünyanın en büyük hidroelektrik projesi olan Üç Boğaz Barajı'ndaki beş kademeli gemi havuzlarından kargo geçişi, bu yılın ilk sekiz ayında rekor seviye olan 102 milyon tona ulaştı.

Çinli Üç Boğaz Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre, Yangtze'nin yukarı kısmındaki dünyanın en büyük hidroelektrik projesi olan Üç Boğaz Barajı'ndaki beş kademeli gemi havuzlarından kargo geçişi, bu yılın ilk sekiz ayında rekor seviye olan 102 milyon tona ulaştı.

Çin'in en uzun nehri ve doğudan batıya uzanan bir iç su yolu olan Yangtze, ülkenin "altın nakliye rotası" olarak kabul ediliyor.

Şirkete göre, Ocak-Ağustos döneminde, Üç Boğaz Barajı yoluyla taşınan kömür, dizel ve tahıl gibi önemli malzemeler, yıllık yüzde 6,3 artışla yaklaşık 24,5 milyon tona ulaştı.

Üç Boğaz projesi, 2.309 metre uzunluğunda ve 185 metre yüksekliğinde bir baraj, kuzey ve güney taraflarında beş kademeli gemi havuzları ve 22,5 milyon kilovat kombine üretim kapasitesine sahip 34 turbo jeneratörden oluşan çok fonksiyonlu bir su kontrol sistemidir.

Haziran 2003'te gemi havuzları deneme seyrüseferine açıldığından bu yana bunlardan geçen yük hacmi hızla arttı. Resmi istatistiklere göre, gemi havuzlarından geçen yıllık kargo hacmi 2004'te 34,31 milyon ton iken 2021'de 146 milyon tona yükseldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Wuhan kentinden bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Üç Boğaz Barajı'nda Rekor Kargo Geçişi Kaydedildi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Video: Üç Boğaz Barajı'nda Rekor Kargo Geçişi Kaydedildi - Son Dakika
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