Video: Çinli Taykonotlar Tanzanyalı Öğrencilerle Uzaydan Sohbet Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Çinli Taykonotlar Tanzanyalı Öğrencilerle Uzaydan Sohbet Etti

09.09.2022 13:12
Video: Çinli Taykonotlar Tanzanyalı Öğrencilerle Uzaydan Sohbet Etti

Çinli üç taykonot Salı günü Tanzanyalı öğrencilerle video konferans yoluyla uzaydan sohbet etti.

Çinli üç taykonot Salı günü Tanzanyalı öğrencilerle video konferans yoluyla uzaydan sohbet etti.

"Gökyüzü ve Yeryüzü Arasında Bağlantı" konulu etkinlik, Çin'in Darüsselam Büyükelçiliği tarafından düzenlendi.

"Tiangong Soru-Cevap" başlıklı ana oturumda, Çinli taykonotların uzaydaki hayatı ve çalışmaları hakkında çok meraklı olan Tanzanyalı öğrenciler her türlü soruyu sordu.

Tanzanya Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı James Mdoe, Tanzanya hükümetinin bilim eğitimini öne çıkarmak amacıyla okul müfredatında reform yapmaya devam ettiğini söyledi.

JAMES MDOE, Tanzanya Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı:

"Bu etkinlik bize tam zamanında geldi çünkü öğrencilerimizi, bilim, teknoloji ve inovasyonu benimsemeye teşvik etmeye çalışıyoruz ve bu etkinlikte de astronotların önemi vurgulanıyor."

Çin'in Tanzanya Büyükelçisi Chen Mingjian, uzay araştırmalarının tüm insanların birlikte çalışabileceği fırsatlar yarattığını söyledi ve Tanzanyalı öğrencileri çok çalışmaya ve hayallerinin peşinden gitmeye teşvik etti.

CHEN MİNGJİAN, Çin'in Tanzanya Büyükelçisi:

"Çinli bilim insanları, Tanzanyalı bilim insanlarının yanı sıra diğer Afrikalı bilim insanlarıyla birlikte uzay yolculuğu ve uzayda keşif üzerine araştırma yapmak istiyor. Ne de olsa, evrenin keşfi, tüm insanlığı işbirliği içinde çalışmaya davet ediyor. Bu yüzden umarım burada bulunan öğrenciler ve hatta tüm Tanzanyalı gençler bilimi sever, hayallerin peşinden koşar ve bilinmeyeni keşfeder ve geleceğimiz, tüm insanların geleceği için daha çok çalışır."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Darüsselam şehrinden bildiriyor.

YORUMLAR
500
Video: Çinli Astronotlar Uzaydan Bağlantı Kurarak Afrikalı Gençlerle Deneyimlerini Paylaştı Video: Çinli Astronotlar Uzaydan Bağlantı Kurarak Afrikalı Gençlerle Deneyimlerini Paylaştı Video: Dijital Ticaret Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ndeki Ülkeler İçin Büyümede Yeni Bir İtici Güç Oldu Video: Dijital Ticaret Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ndeki Ülkeler İçin Büyümede Yeni Bir İtici Güç Oldu
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Tanzanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çinli Taykonotlar Tanzanyalı Öğrencilerle Uzaydan Sohbet Etti - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
12:52 2023'te "B sınıfı" ehliyet fiyatlarının 6 bin TL ve üzerine çıkması bekleniyor
12:38 Çöp evde perişan halde bulunmuştu! Cem Muhammet'tin son halini görenler tanıyamıyor
12:25 Bakan Nuri Ersoy'dan Kız Kulesi açıklaması: 2023'ün mart ayına kadar ziyaret edilebilir hale getireceğiz
12:10 Ümit Özdağ "büyük olaylar" çıkacağını iddia etti! Suriyeliler üzerinden iç savaş mı isteniyor?
12:10 Cumhurbaşkan Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz" çıkışına açıklık getirdi: Yunanistan'ın anlayacağı dil neyse parantez açarak konuşuyoruz
12:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP'nin yaptığı "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklaması soruldu: Ben böyle çürük tahtalara basmam
12:06 Türkiye'den kimlikle seyahat edilebilen ülke sayısı 7'ye yükseldi! İşte o liste
11:52 Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, kripto para piyasasına giriyor: Sayılı günler kaldı açıklamaya Türkiye'm
11:33 Suç makinesi çıktılar! İki hırsız çaldıkları otomobilin içinde yakalandı
11:19 CHP'li Gürsel Tekin İYİ Parti'ye ateş etti: Süreç sağlıklı gitsin diye susuyoruz ama koyun değiliz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 13:16:54. #1.13#
SON DAKİKA: Video: Çinli Taykonotlar Tanzanyalı Öğrencilerle Uzaydan Sohbet Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement