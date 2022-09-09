Video: Çinli Taykonotlar Tanzanyalı Öğrencilerle Uzaydan Sohbet Etti

Çinli üç taykonot Salı günü Tanzanyalı öğrencilerle video konferans yoluyla uzaydan sohbet etti.

"Gökyüzü ve Yeryüzü Arasında Bağlantı" konulu etkinlik, Çin'in Darüsselam Büyükelçiliği tarafından düzenlendi.

"Tiangong Soru-Cevap" başlıklı ana oturumda, Çinli taykonotların uzaydaki hayatı ve çalışmaları hakkında çok meraklı olan Tanzanyalı öğrenciler her türlü soruyu sordu.

Tanzanya Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı James Mdoe, Tanzanya hükümetinin bilim eğitimini öne çıkarmak amacıyla okul müfredatında reform yapmaya devam ettiğini söyledi.

JAMES MDOE, Tanzanya Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı:

"Bu etkinlik bize tam zamanında geldi çünkü öğrencilerimizi, bilim, teknoloji ve inovasyonu benimsemeye teşvik etmeye çalışıyoruz ve bu etkinlikte de astronotların önemi vurgulanıyor."

Çin'in Tanzanya Büyükelçisi Chen Mingjian, uzay araştırmalarının tüm insanların birlikte çalışabileceği fırsatlar yarattığını söyledi ve Tanzanyalı öğrencileri çok çalışmaya ve hayallerinin peşinden gitmeye teşvik etti.

CHEN MİNGJİAN, Çin'in Tanzanya Büyükelçisi:

"Çinli bilim insanları, Tanzanyalı bilim insanlarının yanı sıra diğer Afrikalı bilim insanlarıyla birlikte uzay yolculuğu ve uzayda keşif üzerine araştırma yapmak istiyor. Ne de olsa, evrenin keşfi, tüm insanlığı işbirliği içinde çalışmaya davet ediyor. Bu yüzden umarım burada bulunan öğrenciler ve hatta tüm Tanzanyalı gençler bilimi sever, hayallerin peşinden koşar ve bilinmeyeni keşfeder ve geleceğimiz, tüm insanların geleceği için daha çok çalışır."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Darüsselam şehrinden bildiriyor.