Çinli Üst Düzey Diplomat ABD Ulusal Güvenlik Danışmanıyla Telefon Görüşmesi Yaptı - Son Dakika
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Çinli Üst Düzey Diplomat ABD Ulusal Güvenlik Danışmanıyla Telefon Görüşmesi Yaptı

19.05.2022 15:41
Çinli Üst Düzey Diplomat ABD Ulusal Güvenlik Danışmanıyla Telefon Görüşmesi Yaptı

Çinli üst düzey diplomat Yang Jiechi, ABD'nin, sözlerini ve eylemlerini uyumlu hale getirmesi, taahhütlerini somut politika ve eylemlere dönüştürmesi, Çin ile işbirliği yapması, iki taraf arasındaki farklılıkları düzgün bir şekilde yönetmesi ve ikili ilişkileri sağlam ve istikrarlı bir...

Çinli üst düzey diplomat Yang Jiechi, ABD'nin, sözlerini ve eylemlerini uyumlu hale getirmesi, taahhütlerini somut politika ve eylemlere dönüştürmesi, Çin ile işbirliği yapması, iki taraf arasındaki farklılıkları düzgün bir şekilde yönetmesi ve ikili ilişkileri sağlam ve istikrarlı bir gelişme yoluna çevirmek için daha yapıcı şeyler yapması gerektiğini söyledi.

BEİJİNG, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Yang Jiechi, Çarşamba günü ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın talebi üzerine bir telefon görüşmesi yaptı. Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü olan Yang, iki ülkenin Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile ABD Başkanı Joe Biden arasında Çin-ABD ilişkileri konusunda varılan önemli uzlaşmayı ciddiyetle uygulaması gerektiğini söyledi. Yang, son zamanlarda iki tarafın ordular arası ilişkiler, iklim değişikliği, sağlık ve tarım gibi alanlarda faydalı bazı diyaloglar yürüttüğünü ve diyalogda ivmenin sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Yang, aynı zamanda, ABD'nin bir süredir Çin'in içişlerine müdahale eden ve Çin'in çıkarlarına zarar veren bir dizi yanlış söz söylediğini ve eylemde bulunduğunu, Çin'in buna şiddetle karşı çıktığını ve güçlü biçimde karşılık verdiğini belirtmek gerektiğini söyledi.

Yang şöyle konuştu: "ABD, sözlerini ve eylemlerini uyumlu hale getirmeli, taahhütlerini somut politika ve eylemlere dönüştürmeli, Çin ile işbirliği yapmalı, iki taraf arasındaki farklılıkları düzgün bir şekilde yönetmeli ve ikili ilişkileri sağlam ve istikrarlı bir gelişme yoluna çevirmek için daha yapıcı şeyler yapmalıdır." Taiwan sorununun, Çin-ABD ilişkilerindeki en önemli, hassas ve temel sorun olduğunu belirten Yang, ABD tarafının tek Çin politikasını izlediğini ve "Taiwan'ın bağımsızlığını" desteklemediğini birçok kez açıkça belirttiğini vurguladı. Bununla birlikte, Taiwan sorununa ilişkin ABD'nin son eylemleri ve açıklamalarının oldukça farklı olduğunu belirten Yang, ABD tarafının "Taiwan kartını" oynamaya devam etmesi ve yanlış yola sapması halinde durumu kesinlikle ciddi bir tehlikeye atacağını kaydetti. Yang, Çin'in ABD'yi durumu kavramaya, taahhütlerini yerine getirmeye ve tek Çin ilkesine ve Çin ve ABD'nin birlikte yayınladığı üç ortak bildirinin şartlarına uymaya çağırdığını belirterek, Çin tarafının, kendi egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını korumak için kararlı adımlar atacağını ve ABD tarafının Çin'in sözünü tutacağından emin olabileceğini söyledi.

Asya-Pasifik bölgesinde barış, işbirliği ve kalkınma arayışının bu bölgede genel eğilim ve halkın ortak arzusu olduğunu söyleyen Yang, Çin'in dostluk, samimiyet, karşılıklı yarar ve kapsayıcılık ilkelerini koruyarak komşu ülkelerle dostane ilişkiler geliştirdiğini ve onlarla aynı kaderi paylaşmanın yanı sıra karşılıklı yarar ve kazan-kazan sonuçlarını gözettiğini kaydetti. Yang, kendi bencil çıkarları için bölgedeki ülkelerin temel ve uzun vadeli çıkarlarını baltalayan herhangi bir eylemin hiçbir yere varmayacağını ve uygulanamaz olduğunu, hizipler oluşturma ve ayrılıkçı çatışmalara girişme eğilimlerinin başarısızlığa mahkum olduğunu da sözlerine ekledi. Yang ve Sullivan, ayrıca Ukrayna ve Kore Yarımadası'ndaki durum ve diğer bazı uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çinli Üst Düzey Diplomat ABD Ulusal Güvenlik Danışmanıyla Telefon Görüşmesi Yaptı - Son Dakika


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