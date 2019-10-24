Son Dakika Haberleri: Çinli uzay bilimciler ABD vizesi alamadığı için uluslararası kongreye katılamadı
Son Dakika Güncel Çinli uzay bilimciler ABD vizesi alamadığı için uluslararası kongreye katılamadı

Çinli uzay bilimciler ABD vizesi alamadığı için uluslararası kongreye katılamadı

56 dakika önce

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, ABD'nin vize sorununu silah olarak kullanarak, normal uluslararası iletişim ve işbirliğini engellediğini söyledi.

Çinli uzay bilimciler ABD vizesi alamadığı için uluslararası kongreye katılamadı, System.String[]

Hua Chunyig, günlük olağan basın toplantısında, Çin'in neden 70. Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC) katılamadığını açıkladı ve Çin heyetinin ABD'nin engellerinden dolayı vize alamadığını belirtti.

ABD'nin titizlikle düşünerek hatalarını düzeltmesini temenni ettiklerini dile getiren Hua, "Çin, uzay alanındaki çok taraflı iş birliğini öteden beri destekliyor ve Çin Ulusal Uzay İdaresi de IAC'ye her yıl katılıyor. Çin, ABD'ye IAC'ye katılacak heyetin ilk isim listesini temmuz ayında sundu. Çin Ulusal Uzay İdaresi heyeti de 12 Ekim'de, Çin'deki ABD Büyükelçiliği'ne gidip vize başvurusu yaptı. Ancak heyet başkanı bile kongrenin başladığı tarihe kadar vize alamadı. Bu yüzden Çin heyeti de, açılış töreni ve Uzay İdaresi Başkanları Forumu gibi önemli etkinliklere katılamadı" dedi.

Hua sözlerin şöyle sürdürdü:

Daha ilginç olanı, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence kongrenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, ABD'nin uzay politikası veya uluslararası iş birliği hakkında yeni bir şeyler söylemedi ama uluslararası uzay iş birliğinin ABD önderliğinde ilerletileceğini açıkladı. Pence özgürlüğü seven ve kendileriyle aynı fikirde olan ülkelerle iş birliği yapacaklarını kaydetti. Büyük siyasi noktalar barındıran bu konuşma, konferansta hazır bulunan birçok katılımcının tepkisini aldı. Katılımcılar, Pence'nin konuşmasının IAC'nın ısrarla üzerinde durduğu uluslararası iş birliği ilkesine aykırı olduğu görüşünde bulundu.

"ABD uluslararası iletişim ve iş birliğini engelliyor"

Hua Chunying, Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin karşılaştığı vize sorununun sadece buzdağının görünen küçücük bir kısmı olduğuna dikkat çekti. ABD'nin son dönemlerde Çinli uzman, öğrenci, işletmeci ile bilim insanlarının vize başvurularını reddetme veya erteleme, uzun süreli vize uygulamasını kaldırma ve soruşturma gibi önlemlerle iki ülke arasındaki normal personel iletişimini sekteye uğrattığı gibi, Çinli personelin güvenliği ile meşru hak ve çıkarlarına zarar verdiğini vurguladı.

ABD'nin kısa süre önce düzenlenen 74. BM Genel Kurulu'na katılacak birçok Rus ve İranlı personelin de vize başvurusunu reddettiğini hatırlatan Hua, ABD'nin vize sorununu silah olarak kullanarak, uluslararası sorumluluk ve yükümlülükleri küçümsediğini aktardı. Hua, ABD'nin bu tür adımlarla normal uluslararası iletişim ve işbirliğini engellediği gibi, uluslararası toplumun birçok ferdinin meşru hak ve çıkarlarına zarar verdiğini belirtti. Hua, ABD'nin titizlikle düşünerek hatalarını düzeltmesini temenni ettiklerini sözlerine ekledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:31 Kaynak: Bültenler
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