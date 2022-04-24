Çinli Uzman, Ülkenin Dinamik Sıfır-Kovid Yaklaşımının Enfeksiyonları Değil Salgınları Hedef Aldığını Vurguladı - Son Dakika

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin'in önde gelen epidemiyologlarından Liang Wannian, Çin'in mevcut dinamik sıfır-Kovid yaklaşımının, bireysel enfeksiyonlardan ziyade Kovid-19 salgınlarını ortadan kaldırmayı hedeflediğini yineledi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'na bağlı Kovid-19 ile mücadele için uzmanlar kurulu başkanı Liang, kısa süre önce Xinhua'ya verdiği demeçte, "Dinamik sıfır-Kovid yaklaşımının esası, insanların sağlığını ve yaşamını mümkün olan en büyük ölçüde korumak amacıyla virüsün topluluklarda sürekli yayılmasını durdurmaya yönelik erken teşhis ve hızlı müdahale önlemleridir" dedi.

Kavramın ayrıntılarına giren Liang, "dinamik" kelimesinin kısa vadede yeni koronavirüs ile hiçbir bireyin enfekte olmayacağının garanti edilememesine rağmen, Çin'in, virüsün daha geniş nüfusa daha fazla zarar vermesini önlemek için tespit edildiğinde bir salgını hızlı bir şekilde tanımlayabileceğini ve kontrol altına alabileceğini söyledi. Şu anda, ülkenin "sıfır-Kovid" yaklaşımının, yeni koronavirüsü tamamen ortadan kaldırmak yerine, salgınların yayılmasını, topluluk düzeyinde sürekli bulaşmasını ve büyük ölçekli yeniden canlanmaları önlemek için elden gelen her şeyin yapılmasını kapsadığını kaydetti. Çin, Mart ayında başlayan yerel olarak bulaşan enfeksiyonlardaki artışı dizginlemek için zamanla yarışıyor. Cuma günü 24.326 vaka bildiren Çin ana karası Cumartesi günü, 21.796 yeni yerel enfeksiyon bildirdi.