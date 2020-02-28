Çinli uzmanlar bir hastanın gözyaşında Kovid-19 tespit etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çinli uzmanlar bir hastanın gözyaşında Kovid-19 tespit etti - Son Dakika

Çinli uzmanlar bir hastanın gözyaşında Kovid-19 tespit etti

6 saat önce

Çinli uzmanlar, Kovid-19 bulaşan bir hastanın gözyaşında ve konjunktival salgısında yeni tip koronavirüse rastlandığını açıkladı.

Çinli uzmanlar bir hastanın gözyaşında Kovid-19 tespit etti, System.String[]

Çinli uzmanlar, Kovid-19 bulaşan bir hastanın gözyaşında ve konjunktival salgısında yeni tip koronavirüse rastlandığını açıkladı.

Şinhua'nın haberine göre, Cıciang Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli bir ekip, 26 Ocak-9 Şubat tarihlerinde enfekte olan 30 hastadan alınan örnekler üzerinde bir çalışma yürüttü.

Çalışmada, bir hastadan alınan 2 gözyaşı ve konjunktival salgı örneğine yapılan yeni tip koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı gözlendi.

Diğer hastalardan alınan 58 örnekte negatif sonuçların alındığı belirtilirken başhekim yardımcısı Dr. Şın Ye, hastanın konjunktivitinin gözlerde olumsuz bir durum yaratmadan iyileştiğini kaydetti.

Şın, öte yandan çalışmanın, yeni tip koronavirüsün gözler aracılığıyla bulaşma riskini ve solunum yolunun, virüsün yayılmasının tek yolu olmayabileceğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Doktor Şın ayrıca sağlık personeline hastaları muayene ederken maskenin yanı sıra gözlük takmaları tavsiyesinde bulundu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ocak'ta dış ticaret açığı %94,3 artarak 4 milyar 448 milyon dolara yükseldi
Koronavirüs nedeniyle Avrupa'da uçuş trafiği azaldı Ambalaj ve elektronik eşyada beyanname verme için son tarih 2 Mart TSK, SİHA saldırısında Esed Rejimi'nin üst düzey askeri yetkilisi Tuğgeneral Burhan Rahmun'u öldürdü

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 22:59:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çinli uzmanlar bir hastanın gözyaşında Kovid-19 tespit etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]