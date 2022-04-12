Çinli Uzmanlar Karpuz Çekirdek Büyüklüğünde Genetik Varyasyon Esasını Buldu - Son Dakika
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Çinli Uzmanlar Karpuz Çekirdek Büyüklüğünde Genetik Varyasyon Esasını Buldu

12.04.2022 15:09
Çinli Uzmanlar Karpuz Çekirdek Büyüklüğünde Genetik Varyasyon Esasını Buldu

BEİJİNG, 12 Nisan (Xinhua) — Karpuzun tarım bilimi açısından en önemli ayırdedici özelliklerinden biri olan çekirdek büyüklüğü, değişik karpuz gen kaynaklarına göre büyük farklılıklar gösteriyor. Bu nedenle, karpuz çekirdeklerinde doğal varyasyonun etraflıca anlaşılması, hedeflenen çekirdek büyüklüğüne sahip bitki çeşidinin yetiştirilebilmesinde önemlidir ve farklı türlerin kültürleme sürecinin kavranmasını sağlayabilir. Bilim dergisi Horticulture Reserach'te yayınlanan çalışmaya göre, […]

Çinli Uzmanlar Karpuz Çekirdek Büyüklüğünde <a class='keyword-sd' href='/genetik/' title='Genetik'>Genetik</a> Varyasyon Esasını Buldu

BEİJİNG, 12 Nisan (Xinhua) — Karpuzun tarım bilimi açısından en önemli ayırdedici özelliklerinden biri olan çekirdek büyüklüğü, değişik karpuz gen kaynaklarına göre büyük farklılıklar gösteriyor. Bu nedenle, karpuz çekirdeklerinde doğal varyasyonun etraflıca anlaşılması, hedeflenen çekirdek büyüklüğüne sahip bitki çeşidinin yetiştirilebilmesinde önemlidir ve farklı türlerin kültürleme sürecinin kavranmasını sağlayabilir. Bilim dergisi Horticulture Reserach'te yayınlanan çalışmaya göre, araştırma ekibi, Genom Çapında İlişkilendirme Çalışmaları (GWAS) aracılığıyla 197 karpuz aksesyonunda 100-çekirdek ağırlığı (100 SWT), çekirdek tohum göbeği (hilum) uzunluğu (SHL), çekirdek uzunluğu (SL), çekirdek genişliği (SWD) ve çekirdek kalınlığı (STH) olmak üzere beş çekirdek büyüklük özelliğini inceledi.

Araştırmacılar, çekirdeği büyütmenin karpuzun çekirdek büyüklüğünün kültürlemesinde önemli bir özellik olduğunu buldu. Çekirdeği tüketilen bir biyolojik tür olan Citrullus mucosospermus ve çekirdeği yenilebilir bir karpuz olan Citrullus lanatus diğer türlere göre önemli ölçüde daha büyük çekirdeğe sahipler. Çalışma, karpuz çekirdeğinin büyüklüğünü asıl olarak 100-çekirdek ağırlığı, çekirdek uzunluğu ve çekirdek genişliğinin belirlediğini de gösterdi. Araştırmacılar, çalışmadan elde edilen bulguların, karpuz çekirdeği büyüklüğünde doğal varyasyonun moleküler açıdan anlaşılmasına katkı yaptığını ve moleküler marköre dayalı yetiştirme açısından değerli bilgiler sunduğunu söylediler.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Çinli Uzmanlar Karpuz Çekirdek Büyüklüğünde Genetik Varyasyon Esasını Buldu - Son Dakika


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