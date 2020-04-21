Çinli uzmanlardan Avrupa'daki koronavirüs ölümlerine ilişkin kritik açıklama geldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çinli uzmanlardan Avrupa'daki koronavirüs ölümlerine ilişkin kritik açıklama geldi - Son Dakika Dünya

Çinli uzmanlardan Avrupa'daki koronavirüs ölümlerine ilişkin kritik açıklama geldi

6 saat önce

Çin'in Vuhan kentinden başlayıp tüm dünyayı saran Koronavirüsün (Covid-19) salgınına ilişkin Çinli uzmanlardan kritik açıklama geldi.

Çinli uzmanlardan Avrupa'daki koronavirüs ölümlerine ilişkin kritik açıklama geldi, System.String[]
Çin'in Vuhan kentinden başlayıp tüm dünyayı saran Koronavirüsün (Covid-19) salgınına ilişkin Çinli uzmanlardan kritik açıklama geldi.Çinli uzmanlar koronavirüsün Avrupa'da en çok can almasının sebebinin mutasyona uğraması geldiğinde mutasyona uğrayarak ölümleri arttırdığı belirtti. Öte yandan uzmanlar, koronavirüsün mutasyona uğramış 30 farklı türünü tespit ettiğini duyurdu.

Koronavirüs salgının başladığı Çin'de yapılan bilimsel çalışmaların sonucuna göre virüse bağlı Avrupa ve ABD'deki ölümlerin nedenleri araştırıldı. Çin'de bulunan Zhejiang Üniversitesi, SARS-COV-2 olarak bilinen koronavirüsün mutasyona uğramış 30 farklı türünü tespit ettiğini duyurdu. Koronavirüsün mutasyon geçirerek çoğalan bu yeni 30 tür virüs arasında bazı türlerin son derece tehlikeli olduğu ve hızlı ölümlere yol açtığı ifade edildi.

ÖLÜMCÜL TÜRDEKİ MUTASYON KEŞFEDİLDİ

Zhejiang Üniversitesi'nin bulunduğu Zhejiang bölgesinde ve Avrupa'da, bu ölümcül türdeki koronavirüs mutasyonları bulunduğu vurgulandı. En hafif ve zararsız koronavirüs mutasyonu ise ABD'nin Washington eyaletinde bulunduğu ifade edildi.

KORONAVİRÜS MUTASYONLARA GÖRE 270 KAT DAHA HIZLI ÇOĞALABİLİYOR

Zhejiang Üniversitesi, son derece ölümcül olan bu koronavirüs mutasyonlarının, diğer mutasyonlara göre 270 kat daha hızlı çoğaldığı açıklandı. Çinli bilim insanları yaptıkları bu çalışmanın, koronavirüs tedavisi ve aşısı için önemli bir bulgu olduğunun altını çizdi. Virüsün uğradığı mutasyona göre aşı üretilmesi veya hastayı tedavi şekli belirlenmesi gerektiği ifade edildi.


- Çin
Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 11:18 Kaynak: DHA

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