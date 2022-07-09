Çinli ve Kanadalı Dışişleri Bakanları İkili İlişkileri "Yeniden Rayına Oturtma" Sözü Verdi - Son Dakika
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Çinli ve Kanadalı Dışişleri Bakanları İkili İlişkileri "Yeniden Rayına Oturtma" Sözü Verdi

09.07.2022 13:30
Çinli ve Kanadalı Dışişleri Bakanları İkili İlişkileri "Yeniden Rayına Oturtma" Sözü Verdi

BALİ, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Endonezya'nın tatil beldesi Bali'de Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile biraraya geldi ve her iki bakan Çin-Kanada ilişkilerini rayına oturtma sözü verdi.

BALİ, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Endonezya'nın tatil beldesi Bali'de Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile biraraya geldi ve her iki bakan Çin-Kanada ilişkilerini rayına oturtma sözü verdi. Wang, Cuma günü G20 Dışişleri Bakanları toplantısı sırasında Joly ile yaptığı görüşmede, "Çin ve Kanada hiçbir zaman rakip değil ortak olmuştur. Çin hiçbir zaman bir tehdit değil, bir fırsat olmuştur. Sağlam ve istikrarlı bir Çin-Kanada ilişkisi, iki halkın ortak arzusudur ve her iki tarafın ortak çıkarlarına hizmet eder" dedi.

Wang, Çin'in Kanada'nın gerçeklere saygı duymasını, Çin ile ilgili konularda söz ve eylemlerde dikkatli olmasını ve Çin-Kanada ilişkilerini tekrar rayına oturtmak için karşılıklı güven inşa etmek amacıyla yarı yolda buluşmak üzere Çin ile birlikte çalışmasını umduğunu söyledi. Wang, hem Çin hem de Kanada'nın çok taraflılığı savunduğunu, uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini desteklediğini ve küreselleşme eğilimini koruduğunu da belirtti. Dışişleri Bakanı Wang, her iki tarafın Birleşmiş Milletler (BM) Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 15. toplantısının ikinci aşamasının başarısını ortaklaşa destekleyebileceğini, salgınla mücadele işbirliğini güçlendirebileceğini ve herkes için küresel bir sağlık topluluğu inşa edebileceğini ifade etti. Kanada'nın Çin ile ilişkilerine büyük önem verdiğini vurgulayan Joly de, ikili ilişkileri tekrar rayına oturtmak amacıyla iletişimi güçlendirmek ve ortak endişeleri pragmatik bir şekilde ortaklaşa ele almak için Çin ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi. Yakın ekonomik ve ticari ilişkilerden yarar sağlayan iki ülke, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik gibi çok taraflı konularda yakın koordinasyon ve işbirliğini sürdürdü.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli ve Kanadalı Dışişleri Bakanları İkili İlişkileri 'Yeniden Rayına Oturtma' Sözü Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çinli ve Kanadalı Dışişleri Bakanları İkili İlişkileri "Yeniden Rayına Oturtma" Sözü Verdi - Son Dakika
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