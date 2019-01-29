Son Dakika Haberleri: Çinli ve Sudanlı Yetkililer Sudan'daki Durumu Görüştü

Çinli ve Sudanlı Yetkililer Sudan'daki Durumu Görüştü

1 saat önce

Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Faysal Hasan İbrahim'in, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile ülkesindeki ekonomik ve siyasi durumu görüştüğü bildirildi.

Çinli ve Sudanlı Yetkililer Sudan'daki Durumu Görüştü, System.String[]
Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Faysal Hasan İbrahim'in, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile ülkesindeki ekonomik ve siyasi durumu görüştüğü bildirildi.

Sudan haber ajansı SUNA'ya göre, İbrahim, başkent Pekin'de gerçekleşen görüşmede Çin Dışişleri Bakanı Yi'ye, ülkede yaşanan olaylarda sunduğu yardımlardan ötürü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e iletilmek üzere teşekkür mektubunu teslim etti.

İbrahim, görüşmede ülkedeki siyasi ve ekonomik durumla ilgili Yi'ye bilgi verdi ve Sudan hükümetinin sorunları aşmak üzere aldığı tedbirleri anlattı.

Yi ise ülkesinin hem hükümet hem de halk düzeyinde Sudan'ın yanında olduğunu vurguladı.

Çin, petrol ve gaz alanlarında Sudan'ın birinci derecede stratejik ortağı kabul ediliyor. Çin, 1999'da Sudan'da petrol çıkarılmasında önemli rol oynamıştı.

Güney Sudan'la ayrılmanın gerçekleştiği 2011'den bu yana Sudan, günlük 120 bin varil petrol üretiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:11 Kaynak: AA

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