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Çinli Vivo Markası Tablet Piyasasına Giriş Yapacak! - Son Dakika

Çinli Vivo Markası Tablet Piyasasına Giriş Yapacak!

24.06.2021 22:04
Çinli Vivo Markası Tablet Piyasasına Giriş Yapacak!, System.String[]

BBK Electronics şirketine bağlı şekilde hayatını sürdüren Vivo, tasarladığı akıllı telefonların yanında, ilk defa bir tableti piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket bu yılın dördüncü çeyreğinde Vivo Pad'i piyasaya sürecek!

Çinli Vivo, tablet PC pazarına giriş yapacağını açıkladı. Şirket, ilk olarak 2009 yılında Çin merkezli olarak kurulmuş olup, BBK Electronics bünyesinde bulunan bir teknoloji şirketidir.

Ayrıca şirket, ilk tablet cihazını bu yılın dördüncü çeyreğinde piyasaya çıkacağını söyledi. Vivo ve bağımsız alt markası iQOO'nun geçen yıl tablet ve dizüstü bilgisayar ürünlerini piyasaya süreceğinin bildirildiğini belirtmekte fayda var. O zamanlar Vivo, Vivo Pad, iQOO Pad, iQOO Book ve NEX Book gibi tescilli ticari markalara sahipti. Birkaç gün önce Vivo, Avrupa'da Vivo Pad ticari markasını da tescil ettirdi. Vivo tablet adı Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'nde göründü.

Çinli Vivo Markası Tablet Piyasasına Giriş Yapacak!

Çinli Vivo Markası Tablet Piyasasına Giriş Yapacak!

Vivo tabletin görsel patenti daha önce sızdırılmıştı. Sızan görsele göre, Vivo tabletin ön kısmı, piyasada bulunan mevcut ana akıma ayak uydurduğu ve tam ekran tasarımı benimsediği görünüyor.

Ayrıca arkadaki kamera modülü, Vivo'nun kendine has özellikleri ile "bulut seviyesinde" tasarımı benimsediği görünmektedir.

Cihazın teknik özellikleri tam olarak açıklanmadı. Ancak gelen duyumlara göre, MediaTek veya Qualcomm işlemciye sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca, 4GB RAM ile 6 GB RAM kapasitesine sahip olacağı, batarya gücü olarak 8040 mAh kullanıcağı gelen bilgiler arasındadır. Satış fiyatı lansman tarihinde belli olacağı bildirildi.

Çinli Vivo Markası Tablet Piyasasına Giriş Yapacak!

Sadece Vivo Değil: Diğer Çinli Markalarda Tablet Piyasasına Giriş Yapıyor

Oppo markasının tablet piyasasına girmek istediği ve yeni ürün çalışması içinde olduğu bildirildi. Bağımsız alt markası Realme, yakın zamanda dizüstü bilgisayarın, yani Realme Book'un ve Realme Pad adlı tabletin yakında piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Salgından etkilenen tablet PC pazarı yükselmeye başladı. 2020'yi örnek alarak, IDC tarafından yayınlanan bilgilere göre, küresel tablet PC pazarı 2020'nin dördüncü çeyreğinde yıllık bazda %19,5 büyüdü. PC pazarında, sevkiyatlar 52,2 milyon adede ulaşarak 49,9 milyon adetten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Xiaomi markası, 2018 yılında piyasaya sürdüğü Xiaomi mi Pad 4'den sonra bu alanda sessizliğe büründü. Teknoloji üreticileri bu pazarın yeniden canlandığını görünce, beşinci nesil modeli tasarlamaya başladı. Ancak, Xiaomi mi Pad 5 tableti piyasaya ne zaman süreceği bilinmiyor.

Bunun için sadece iki açıklamamız var. Birincisi, pazar işlemci sıkıntısı sorunu yaşıyor. Bu nedenle üreticiler, yalnızca öncelikleri olan ürünler için yonga seti sipariş ediyor. İkincisi, kullanıcıların tablet özellikleri gereksinimleri çok değişti. Bu yüzden şirketlerin tablet yapma stratejisini, felsefesini ve planlarını gözden geçirmeleri gerekiyor. Aksi takdirde ürünleri yeni gereksinimleri karşılamayacak ve raflarda kalacaktır.

Çinli Vivo Markası Tablet Piyasasına Giriş Yapacak!

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Xiaomi, Tablet, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Çinli Vivo Markası Tablet Piyasasına Giriş Yapacak! - Son Dakika


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