Çinli yatırımcılar Petgaz'ı satın alan Türk firmayla iş birliği arayışında - Son Dakika

Çinli yatırımcılar Petgaz'ı satın alan Türk firmayla iş birliği arayışında

11.01.2021 09:59
Çinli yatırımcılar Petgaz'ı satın alan Türk firmayla iş birliği arayışında, System.String[]

Rus kökenli Petgaz AŞ'yi bünyesine katarak 2020'nin en büyük satın almalarından birine imza atan Türk şirketi BDY Group, madencilik alanında da Çinli yatırımcılarla iş birliği yapmaya hazırlanıyor.

Rus kökenli Petgaz AŞ'yi bünyesine katarak 2020'nin en büyük satın almalarından birine imza atan Türk şirketi BDY Group, madencilik alanında da Çinli yatırımcılarla iş birliği yapmaya hazırlanıyor.

Yaptığı büyük ölçekli satın almalar ve uluslararası işbirlikleriyle dikkati çeken BDY Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Baday, AA muhabirine konuştu.

Baday, Türkiye'nin en büyük depolama kapasiteli LPG terminalini geçen yıl 60 milyon dolara satın aldıklarını, bu yıl ise Çinli yatırımcılarla yeni projeler geliştirerek Türkiye'ye yabancı sermaye girişi ve istihdam konusunda önemli katkılar sağlamayı hedeflediklerini anlattı.

Veysel Baday, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Türk firmalarının yatırım ve büyüme iştahını sürdürdüğünü söyledi. 64 bin 150 metreküp depolama kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük LPG terminaline sahip Rus kökenli Petgaz AŞ'yi satın alarak önemli bir yatırıma imza attıklarını aktaran Baday, "Petgaz'ı 60 milyon dolara satın almamızın ardından yabancı firmaların ülkemize ve şirketimize olan ilgisi arttı. Çinli yatırımcılarla madencilik alanında kullanılmak üzere ilk etapta 10 milyon dolarlık bir sermaye girişi için görüşüyoruz. Bu sayede ülke ekonomisine yabancı sermaye girişi sağlamış olacağız." dedi.

Satın almalar ve yeni iş birlikleri ile Türkiye'ye yabancı sermaye girişi ve istihdam konusunda önemli katkılar sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Baday, madencilik, inşaat ve gayrimenkul sektörlerinde de yatırım yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kovid-19 etkisiyle gerileyen otogaz kullanımı bu yıl artacak

Baday, Kovid-19 sebebiyle getirilen kısıtlamaların da etkisiyle EPDK ekim verilerine göre 2020'de bir önceki yıla göre otogaz kullanımının yaklaşık yüzde 7 azaldığını ifade ederken, bu yıl salgının etkilerinin azalmasıyla otogaz tüketiminin artacağını öngördüklerini belirtti.

Salgının seyrinin nasıl devam edeceği, aşıların ne kadar etkili olacağı ve kısıtlamaların ne kadar süreceğinin belirsizliğini koruduğuna dikkati çeken Baday, "Benim kişisel tahminim 2021'in, 2020'den daha normalleşmiş bir dönem olacağı ve 2020'de yaşadığımız yüksek talep azalmalarının olmayacağı yönündedir. 2021'in toplam LPG satışları açısından daha iyi bir yıl olmasını bekliyorum. Ülkemizde LPG piyasasının Türkiye ekonomisi ile paralel şekilde büyümeye devam edeceğini öngörüyor ve pandemi etkilerinin azalması ile LPG tüketiminin eski seviyesine gelmesi bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Baday, LPG ile akaryakıt sektörlerindeki etik kuralların oluşturulmasına ve yerleştirilmesine katkıda bulunmayı hedeflediklerini bildirdi.

Madencilik, Türkiye, Türk, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çinli yatırımcılar Petgaz'ı satın alan Türk firmayla iş birliği arayışında - Son Dakika Ekonomi


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