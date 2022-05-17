Çinli Yeni Enerjili Araç Üreticisi Saıc-Gm-Wuling Rekor Düzeyde Satış Bildirdi - Son Dakika
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Çinli Yeni Enerjili Araç Üreticisi Saıc-Gm-Wuling Rekor Düzeyde Satış Bildirdi

17.05.2022 16:08
Çinli Yeni Enerjili Araç Üreticisi Saıc-Gm-Wuling Rekor Düzeyde Satış Bildirdi

NANNİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Merkezi Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Liuzhou kentinde olan SAIC-GM-Wuling (SGMW), rekor düzeyde yeni enerjili araç satışı bildirdi.

NANNİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Merkezi Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Liuzhou kentinde olan SAIC-GM-Wuling (SGMW), rekor düzeyde yeni enerjili araç satışı bildirdi. Şirket, Nisan ayı sonuna kadar 700.000'den fazla Hongguang MINI EV modeli yeni enerjili araç sattı. Şirket, bu yılın Ocak-Nisan döneminde söz konusu modelden, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 artışla 133.902 adet satış gerçekleştirdi. Çok satan bir araç modeli olan Hongguang MINI EV, Çin Binek Otomobil Birliği'nden alınan verilere göre, daha önce Çin yeni enerjili araç pazarında art arda 20 ay boyunca satış şampiyonu olmuştu. 30 Nisan itibarıyla şirketin yeni enerjili araç satışları toplamda 850.000 adedi aşmıştı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Tragger, Nisan, Mayıs, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çinli Yeni Enerjili Araç Üreticisi Saıc-Gm-Wuling Rekor Düzeyde Satış Bildirdi - Son Dakika
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