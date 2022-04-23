Çinli Yetkili: ABD Merkez Bankası'nın Faiz Artışlarıyla Başa Çıkabiliriz - Son Dakika
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Çinli Yetkili: ABD Merkez Bankası'nın Faiz Artışlarıyla Başa Çıkabiliriz

23.04.2022 14:31
Çinli Yetkili: ABD Merkez Bankası'nın Faiz Artışlarıyla Başa Çıkabiliriz

BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Döviz İdaresi Başkan Yardımcısı Wang Chunying Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkedeki döviz piyasasının son yıllarda giderek daha dirençli hale gelmesiyle, Çin'in, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikalarda yapacağı düzenlemelere uyum sağlamak için...

BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Döviz İdaresi Başkan Yardımcısı Wang Chunying Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkedeki döviz piyasasının son yıllarda giderek daha dirençli hale gelmesiyle, Çin'in, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikalarda yapacağı düzenlemelere uyum sağlamak için gerekli temele ve koşullara sahip olduğunu belirtti.

Wang basın toplantısında, ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımının, ekonominin ödemeler dengesi ve sınır ötesi sermaye akışı için gerçekten önemli bir dış değişken olduğunu söyledi. Wang, ancak esas faktörün hala ekonominin piyasa temeli olduğunu belirtti. Yetkili, Çin ekonomisinin genel olarak makul bir aralık dahilinde işlemeye devam edip, ayrıca ekonominin istikrarlı ve sağlam temellerinin orta ve uzun vadede değişmeyeceğinden, Çin pazarının yatırımcılar için çekim alanı olmaya devam edeceğini ifade etti.

Wang bu arada, cari hesap ve doğrudan yatırımlar gibi temel uluslararası ödeme fazlasının, belli bir ölçekte kalıp sınır ötesi sermaye akışının istikrara kavuşturulmasında rol oynayacağını vurguladı. Wang, Çin'in dış kazanç ve borç yapısının iyileşmekte olduğunu ve ülkenin dış borç riskinin nispeten düşük seyrettiğini belirtirken, döviz rezervinin ise dünyada birinci sırada yer aldığını söyledi. Wang, bunun da ülkenin dış değişimlere iyi uyum sağlamasına olanak sağladığının altını çizdi.

Yetkili ayrıca, Renminbi kurunun son yıllarda giderek daha esnek hale geldiğini ve dış baskıyı zamanında ve etkin şekilde azalttığını belirtti. Wang'a göre, ileriye bakıldığında, yönetim ABD Merkez Bankası'nın politika ayarlamalarını yakından takip edecek ve döviz piyasasını istikrarlı tutmak için gerçek zamanlı değerlendirmeler yapacak.

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Kaynak: Xinhua

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