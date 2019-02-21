Çinli Yetkili: ABD ve Çin Yakın Zamanda Anlaşmalı
25 dakika önce
– Çin Komünist Partisi üyesi Xie Maosong, yakın zamanda ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin bir anlaşma ile sona ermesi ve Huawei CFO'su Meng Wanzhou'nun salıverilmesi gerektiğini açıkladı.
– Çin
Komünist Partisi üyesi Xie Maosong, yakın zamanda ABD
ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin bir anlaşma ile sona ermesi ve Huawei
CFO'su Meng Wanzhou'nun salıverilmesi gerektiğini açıkladı.
Aynı zamanda Çin Yenilik ve Gelişim Stratejisi Enstitüsü Genel Müdür Yardımcısı olan Xie Maosong, China Morning Post gazetesinin yıllık Çin Konferansı'nda, gazetenin sorularını yanıtlarken, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin birkaç ay içinde çözüme ulaşması gerektiğini söyledi.
Maosong ayrıca, Kanada
'da tutuklanan Huawei CFO'su Meng Wanzhou'nun da gelecek birkaç hafta içinde salıverilmesi gerektiğini düşündüğünü vurguladı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:53 Kaynak: DHA
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