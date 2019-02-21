Son Dakika Haberleri: Çinli Yetkili: ABD ve Çin Yakın Zamanda Anlaşmalı

Çinli Yetkili: ABD ve Çin Yakın Zamanda Anlaşmalı

25 dakika önce

– Çin Komünist Partisi üyesi Xie Maosong, yakın zamanda ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin bir anlaşma ile sona ermesi ve Huawei CFO'su Meng Wanzhou'nun salıverilmesi gerektiğini açıkladı.

Çinli Yetkili: ABD ve Çin Yakın Zamanda Anlaşmalı, System.String[]
Çin Komünist Partisi üyesi Xie Maosong, yakın zamanda ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin bir anlaşma ile sona ermesi ve Huawei CFO'su Meng Wanzhou'nun salıverilmesi gerektiğini açıkladı.

Aynı zamanda Çin Yenilik ve Gelişim Stratejisi Enstitüsü Genel Müdür Yardımcısı olan Xie Maosong, China Morning Post gazetesinin yıllık Çin Konferansı'nda, gazetenin sorularını yanıtlarken, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin birkaç ay içinde çözüme ulaşması gerektiğini söyledi.

Maosong ayrıca, Kanada'da tutuklanan Huawei CFO'su Meng Wanzhou'nun da gelecek birkaç hafta içinde salıverilmesi gerektiğini düşündüğünü vurguladı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:53 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sahibinden.com "Satılıyor İddialarını" Yalanladı Müge Anlı, Sır Ölümü Çözmek İçin Harekete Geçti

Altın Fiyatları Ne Durumda! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları Kraliyetin Asi Gelini Meghan Markle, ABD'ye Giderek Bir Kuralı Daha Yıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 12:18:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çinli Yetkili: ABD ve Çin Yakın Zamanda Anlaşmalı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]