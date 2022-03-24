Çinli Yetkili: Bulunan Kara Kutunun Kokpit Ses Kayıt Cihazı Olduğuna İnanılıyor - Son Dakika
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Çinli Yetkili: Bulunan Kara Kutunun Kokpit Ses Kayıt Cihazı Olduğuna İnanılıyor

24.03.2022 10:57
Çinli Yetkili: Bulunan Kara Kutunun Kokpit Ses Kayıt Cihazı Olduğuna İnanılıyor

NANNİNG, 24 Mart (Xinhua) — Çin Sivil Havacılık İdaresi Havacılık Güvenliği Dairesi Başkanı Zhu Tao, kara kutunun dışının ciddi şekilde hasar gördüğünü fakat veri depolama biriminin, aldığı bazı hasarlara rağmen nispeten eksiksiz olduğunu belirtti. Kara kutu deşifre için Beijing'e gönderiliyor. 132 kişiyi taşıyan uçak Pazartesi günü Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Wuzhou […]

NANNİNG, 24 Mart (Xinhua) — Çin Sivil Havacılık İdaresi Havacılık Güvenliği Dairesi Başkanı Zhu Tao, kara kutunun dışının ciddi şekilde hasar gördüğünü fakat veri depolama biriminin, aldığı bazı hasarlara rağmen nispeten eksiksiz olduğunu belirtti. Kara kutu deşifre için Beijing'e gönderiliyor.

132 kişiyi taşıyan uçak Pazartesi günü Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Wuzhou şehrine bağlı Tengxian ilçesinde düşmüştü. Şu ana kadar sağ kalan kimse bulunamadı. Zhu, "Verilerin indirilmesi ve deşifre biraz zaman alacak ve dahili depolama biriminin bozulması halinde süreç daha da uzayabilir" dedi. Yetkili, müfettişlerin kazaya neyin sebep olduğuna dair daha eksiksiz bir tablo ortaya çıkarması için uçuş veri kaydedicisi olan diğer kara kutunun aranmasına devam edileceğini söyledi.

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Çin'de Düşen Uçağın Kara Kutularından Biri Bulundu Çin'de Düşen Uçağın Kara Kutularından Biri Bulundu 132 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında, uçağın kara kutusu bulundu! 132 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında, uçağın kara kutusu bulundu!

Çin Halk Cumhuriyeti, Havacılık, Pekin, Mart, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Çinli Yetkili: Bulunan Kara Kutunun Kokpit Ses Kayıt Cihazı Olduğuna İnanılıyor - Son Dakika


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