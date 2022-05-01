Çinli Yetkili: Çin 2022 Ekonomik Hedeflerine Ulaşmak İçin Gerekli Güven ve Yeteneğe Sahip - Son Dakika
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Çinli Yetkili: Çin 2022 Ekonomik Hedeflerine Ulaşmak İçin Gerekli Güven ve Yeteneğe Sahip

01.05.2022 16:50
Çinli Yetkili: Çin 2022 Ekonomik Hedeflerine Ulaşmak İçin Gerekli Güven ve Yeteneğe Sahip

BEİJİNG, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de ekonomik planlamanın başındaki kuruluş olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Genel Sekreteri Zhao Chenxin, ülkenin bu yılki ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerine ulaşmak için gerekli güven, yetenek ve koşullara sahip olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de ekonomik planlamanın başındaki kuruluş olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Genel Sekreteri Zhao Chenxin, ülkenin bu yılki ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerine ulaşmak için gerekli güven, yetenek ve koşullara sahip olduğunu söyledi. Kovid-19 pandemisinin etkisinin geçici olduğunu söyleyen Zhao, Kovid-19'u kontrol altına alma politikalarının etkisiyle ve kademeli olarak ekonomik kalkınmanın gelişmesiyle Çin ekonomisinin yakında normal seyrine dönmesini beklediğini ifade etti. Yetkili, var olan politikaların uygulanmasının hızlandırılması çağrısında bulundu. Zhao, Çin'in ekonomik temellerini istikrara kavuşturmak için beklentileri aşan değişiklikleri aktif olarak ele almak, ek politika araçları planlamak ve politika ayarlamalarını geliştirmek için çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, 1 Mayıs, Reform, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çinli Yetkili: Çin 2022 Ekonomik Hedeflerine Ulaşmak İçin Gerekli Güven ve Yeteneğe Sahip - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çinli Yetkili: Çin 2022 Ekonomik Hedeflerine Ulaşmak İçin Gerekli Güven ve Yeteneğe Sahip - Son Dakika
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