Çinli Yetkili: Çin, Sanayi ve Tedarik Zincirlerinin İstikrara Kavuşturulmasına Yönelik Her Türlü Çabayı Gösterecek - Son Dakika
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Çinli Yetkili: Çin, Sanayi ve Tedarik Zincirlerinin İstikrara Kavuşturulmasına Yönelik Her Türlü Çabayı Gösterecek

02.05.2022 15:02
Çinli Yetkili: Çin, Sanayi ve Tedarik Zincirlerinin İstikrara Kavuşturulmasına Yönelik Her Türlü Çabayı Gösterecek

BEİJİNG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakan Yardımcısı Xin Guobin, sanayi büyümesinin sürdürülmesi için sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrar ve bağlantı kabiliyetinin sağlanmasına yönelik her türlü çabanın gösterilmesi çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakan Yardımcısı Xin Guobin, sanayi büyümesinin sürdürülmesi için sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrar ve bağlantı kabiliyetinin sağlanmasına yönelik her türlü çabanın gösterilmesi çağrısında bulundu. Xin, Xinhua'ya verdiği demeçte, kilit önemdeki şirketlerin işe devam etmesini desteklemek ve bazı yerlerde halen süren darboğazları ortadan kaldırmak üzere "beyaz liste" yaklaşımının eksiksiz şekilde uygulanmasına yönelik çaba gösterileceğini söyledi. Xin, söz konusu açıklamayı Mart ayının ortalarından itibaren ortaya çıkan, Kovid-19 vakalarında görülen yer yer yeniden artışlar ve karmaşık dış ortam gibi yeni zorluklara yanıt olarak yaptı. Bu zorluklar bazı fabrika faaliyetleri ve yük taşımacılığının kesintiye uğramasına neden olmuştu.

Xin, sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrara kavuşturulmasına karşı hızla alınan önlemler sayesinde, Nisan ayının ikinci haftasından bu yana art arda iki hafta boyunca endüstriyel elektrik tüketimindeki düşüşün azalmasıyla ülkenin endüstriyel ekonomisinin istikrara yönelik pozitif işaretler sergilediğini söyledi. Şu anda ülkenin kilit önemdeki alan ve sektörlerinde çalışma ve üretimin yeniden başlamasında hızlı bir artış görüldüğünü kaydeden Xin, Shanghai'da "beyaz liste"nin ilk grubuna dahil edilen 666 şirketin yüzde 86,8'inin 28 Nisan itibarıyla çalışmaya başladığını da sözlerine ekledi. Güçlüklerin kısa dönemli ve geçici olduğunu söyleyen Xin, Çin'in endüstriyel ekonomisinin uzun vadeli sağlam temellerinin değişmeden kaldığını ve istikrarlı kalkınmaya yönelik genel eğilimin de değişmeyeceğini vurguladı.

Xin, salgından büyük darbe alan otomobil sektörü için bakanlığın, kilit öneme sahip otomobil firmalarındaki üretimin izlenmesini güçlendireceğini, proaktif şekilde tüketimi teşvik edeceğini ve otomobil çiplerindeki zayıf halkaları iyileştireceğini dile getirdi. Bakan yardımcısı, iş ortamını iyileştirme ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olma konusunda daha fazla gayret gösterilmesi sözü verdi. Xin, belirlenmiş olan destek önlemlerinin eksiksiz şekilde uygulanması ve küçük ve ortak ölçekli işletmelere özel hizmetlerin sağlanması için de çaba gösterileceğini söyledi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Otomobil, Bilişim, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çinli Yetkili: Çin, Sanayi ve Tedarik Zincirlerinin İstikrara Kavuşturulmasına Yönelik Her Türlü Çabayı Gösterecek - Son Dakika


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