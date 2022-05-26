Çinli Yetkili, Dijital Ekonominin Yüksek Kaliteli Gelişimi İçin Çağrıda Bulundu - Son Dakika
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Çinli Yetkili, Dijital Ekonominin Yüksek Kaliteli Gelişimi İçin Çağrıda Bulundu

26.05.2022 19:45
Çinli Yetkili, Dijital Ekonominin Yüksek Kaliteli Gelişimi İçin Çağrıda Bulundu

BEİJİNG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi'nin Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi Huang Kunming Perşembe günü yaptığı açıklamada, dijital ekonominin yüksek kaliteli gelişimini hızlandırmak için stratejik fırsatlardan yararlanma çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi'nin Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi Huang Kunming Perşembe günü yaptığı açıklamada, dijital ekonominin yüksek kaliteli gelişimini hızlandırmak için stratejik fırsatlardan yararlanma çağrısında bulundu. Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Tanıtım Departmanı Başkanı da olan Huang bu çağrıyı, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'da düzenlenen Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı 2022'nin açılış töreninde video bağlantısı aracılığıyla yaptığı konuşmada dile getirdi.

Dijital ekonominin parlak bir geleceği ve oynayacak büyük bir rolü olduğunu kaydeden Huang, kilit öneme sahip endüstrilerin ve kilit önemdeki işletmelerin tedarik zincirinin tamamında dijital dönüşümünü teşvik etmenin önemini vurguladı. Huang ayrıca dijital ekonominin gelişimi ile reel ekonomi arasında daha fazla entegrasyon çağrısında bulundu. Huang, kamu hizmetlerinde daha fazla dijitalleşme ve dijital ekonominin yönetimini iyileştirmenin yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki insanlara fayda sağlamak için uluslararası işbirliğini keşfetme çağrısı da yaptı. Bu yılki fuar, Çin, Almanya ve Japonya gibi ülkelerden 100'ün üzerinde tanınmış kuruluşun katılımıyla online olarak gerçekleştirildi.

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Kaynak: Xinhua

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