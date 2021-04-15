Çinli yetkili: Hong Kong'a müdahale eden dış güçlere dersleri verilecek - Son Dakika

Çinli yetkili: Hong Kong'a müdahale eden dış güçlere dersleri verilecek

15.04.2021 11:37
Çinli yetkili: Hong Kong'a müdahale eden dış güçlere dersleri verilecek, System.String[]

Çin'in Hong Kong'daki İrtibat Bürosu Direktörü Luo Huining, "Hong Kong'u piyon gibi kullanmaya çalışan tüm dış güçlere gerekli dersin verileceğini" söyledi.

Çin'in Hong Kong'daki İrtibat Bürosu Direktörü Luo Huining, "Hong Kong'u piyon gibi kullanmaya çalışan tüm dış güçlere gerekli dersin verileceğini" söyledi.

Halkın Günlüğü gazetesinin haberine göre, Hong Kong'da düzenlenen Ulusal Güvenlik Eğitimi Günü programının açılışında konuşan İrtibat Bürosu Direktörü Luo, ulusal güvenliğe ve Hong Kong'un refah ve istikrarına zarar veren tüm eylemlere yönelik, zamanı geldiğinde harekete geçilmesi, harekete geçildiğinde sonuca ulaşılması gerektiğini dile getirdi.

"Hong Kong'a müdahale eden, Hong Kong'u piyon gibi kullanmaya çalışan dış ülke ve güçlere yönelik karşı adımlar kararlılıkla atılacak, onlara dersleri verilecek." ifadesini kullanan Luo, Çin merkezi hükümetinin tüm gücüyle Hong Kong yerel hükümeti ve ilgili mekanizmalarını ulusal güvenliği tehlikeye atan suçlara karşı koruma konusunda destekleyeceğini ifade etti.

Luo'nun açıklamaları İngiltere'de 100'den fazla milletvekilinin Başbakan Boris Johnson'a Hong Kong'daki demokrasi yanlılarını hedef alan Çinli yetkililere yaptırımı uygulaması çağrısı yapmasının ardından geldi.

Hong Kong halkının ulusal güvenlik farkındalığı artırılmalı

Öte yandan Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, programda yaptığı konuşmada, Hong Kong'da 2019'da hükümet karşıtı protestoların halkın güvenliğini tehlikeye attığını ve ulusal güvenlikteki bir boşluğu ön plana çıkardığını anlattı.

Hong Kong'da halkın ulusal güvenlik farkındalığının artırılması gerektiğini belirten Lam, toplumun tüm kesimlerinin bu konuda harekete geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Çin hükümetinin Hong Kong'da 1 Temmuz 2020'de uygulamaya geçirdiği ulusal güvenlik kanunuyla muhalifleri hedef alması, mart ayında ise muhaliflerin yönetimdeki etkisini azaltmak amacıyla seçim sisteminde yapılacak değişikleri onaylaması Batılı ülkelerle arasındaki gerginliğin artmasına neden oluyor.

Çin yönetimi, seçim sistemindeki değişikliklerin, "Hong Kong'un vatanseverler tarafından yönetilmesini" sağlayarak kentte istikrarı güvence altına alacağını savunurken, demokrasi yanlısı muhalifler, "tek ülke, iki sistem" anlayışıyla yönetilen bölgenin özerkliğine zarar verdiği ve Pekin yönetiminin müdahalesine açık hale getirdiği eleştirisini yapıyor.

Hong Kong'da milletvekili seçimleri 19 Aralık'ta, Baş Yöneticilik seçimi de Mart 2022'de, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesinin 30 Mart'ta onayladığı değişikliklere göre yapılacak.

Değişiklerle Hong Kong'un yerel yasama organı niteliğindeki Yasama Konseyinde doğrudan seçimle belirlenen sandalye sayısı azaltılmış ve Konseydeki sandalye sayısı 70'ten 90'a çıkarılmıştı. Doğrudan seçimle belirlenen sandalye sayısı ise 35'ten 20'ye düşürülmüştü. Öte yandan, Baş Yönetici'nin yanı sıra Yasama Meclisinin 40 üyesini seçecek olan Seçim Komitesinin üye sayısı 1200'den 1500'e çıkarılmıştı.

Hong Kong'un statüsü

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesi" ile uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a 2047'ye kadar basın, ifade, toplanma, inanç ve serbest akademik çalışma gibi özgürlükleri ile bağımsız idari ve hukuki yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Hong Kong, Çin'e bağlı olmasına rağmen kendine ait para birimi, dil, hukuk sistemi ve kimlik kullanıyor. Özerk yapılı bölgenin sadece savunma ve dış politika gibi konularda Pekin'e bağlı olduğu bu yönetim modeli, "bir ülke, iki sistem" olarak adlandırılıyor.

Pekin yönetiminin son yıllarda Ulusal Güvenlik Yasası gibi yasal değişikliklerle bölgenin özerk yönetim yapısını aşındırdığı eleştirileri yapılıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, England, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çinli yetkili: Hong Kong'a müdahale eden dış güçlere dersleri verilecek - Son Dakika


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