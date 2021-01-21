Çinli yetkililer: Altın madeninde mahsur kalan işçilerin kurtarılması 15 gün sürebilir - Son Dakika
BBC

Çinli yetkililer: Altın madeninde mahsur kalan işçilerin kurtarılması 15 gün sürebilir

21.01.2021 19:22
Çinli yetkililer: Altın madeninde mahsur kalan işçilerin kurtarılması 15 gün sürebilir, System.String[]

Çinli yetkililer, bir altın madeninde yaşanan patlama sonucunda 10 Ocak'tan beri mahsur kalan madencilerin kurtarılması için, sondajla açılan dikey tünelde bir engele rastlanması nedeniyle 15 gün beklenmesi gerekebileceğini açıkladı.

Çinli yetkililer, bir altın madeninde yaşanan patlama sonucunda 10 Ocak'tan beri mahsur kalan madencilerin kurtarılması için, sondajla açılan dikey tünelde bir engele rastlanması nedeniyle 15 gün beklenmesi gerekebileceğini açıkladı.

Toplam 22 madenci, ülkenin kuzey doğusunda Şandong bölgesindeki Huşan Madeni'nde yaşanan patlamanın çıkışa zarar vermesiyle mahsur kalmıştı.

İşçilerin 11'inin hayatta olduğu, 1 kişinin öldüğü biliniyor. Patlama sırasında madende olan diğer 10 işçinin akıbeti ise belirsiz.

Madencilerin 10'unun 540 metre derinlikte bir arada olduğu, birinin ise daha derinlerde olduğu, diğer madencilerin onunla irtibat kurduğu, ancak bir süredir haber alamadıkları belirtiliyor.

Kurtarma ekipleri, yeraltında yaşayan olabileceği umuduyla iplerle yiyecek göndermiş, madenciler de "bize ulaşmaya çalışmaktan vazgeçmeyin" yazılı bir notu patlamadan 8 gün sonra ulaştırmıştı. Notta, 12 kişinin hayatta olduğu belirtilmişti. Bunlardan biri daha sonra hayatını kaybetti.

Açılmış dar iletişim tünellerinden bir süredir işçilere ilaç ve yiyecek ulaştırılıyor.

Sondajda engellere rastlandı

Kurtarma ekipleri, 10 işçinin çıkarılması için 71 cm çapında yeni dikey tüneller için Perşembe günü sondaja devam edildiğini, ancak bazı engellere rastlandığı açıklandı.

Bu engellerin temizlenmesinin 15 gün sürebileceği belirtildi.

350 metre derinlikte, "ağır bir tıkanma" tespit edildiği, bunun 100 metre kalınlıkta ve 70 ton ağırlıkta olduğu ifade edildi.

Şinhua haber ajansı, kayıp işçilere ulaşmak için madenin diğer kesimlerine de yiyecek indirildiği, ancak yaşam belirtisine rastlanmadığını duyurdu.

Kurtarma çalışmalarına yaklaşık 600 kişinin katıldığı, 25 ambulansın ve sağlık görevlilerinin olay yerinde hazır bekletildiği belirtiliyor.

Çin, maden kazalarının sık rastlandığı ülkelerden biri. Resmi kaynaklar, 2020'de madenlerde 573 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Çinli yetkililer: Altın madeninde mahsur kalan işçilerin kurtarılması 15 gün sürebilir
Çinli yetkililer: Altın madeninde mahsur kalan işçilerin kurtarılması 15 gün sürebilir

Çin Halk Cumhuriyeti, Patlama, Ocak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çinli yetkililer: Altın madeninde mahsur kalan işçilerin kurtarılması 15 gün sürebilir - Son Dakika Dünya

BBC

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