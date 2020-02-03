Çinli yetkililer: Birden fazla kurum virüse karşı araştırmalar yürütüyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çinli yetkililer: Birden fazla kurum virüse karşı araştırmalar yürütüyor - Son Dakika Dünya

Çinli yetkililer: Birden fazla kurum virüse karşı araştırmalar yürütüyor

7 saat önce

Çinli yetkililer, birden fazla tıbbi kurumun anti-koronavirüs ilacı Remdesivir için klinik araştırmalar yürüttüğünü bildirdi.

Çinli yetkililer: Birden fazla kurum virüse karşı araştırmalar yürütüyor, System.String[]

Çinli yetkililer, birden fazla tıbbi kurumun anti-koronavirüs ilacı Remdesivir için klinik araştırmalar yürüttüğünü bildirdi.

Çin resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre Çinli yetkililer, birden fazla tıbbi kurumun anti-koronavirüs ilacı Remdesivir için klinik araştırmalar yürüttüğünü söyledi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) Sözcüsü Song Shuli düzenlediği bir basın toplantısında, klinik araştırmaların ilacın güvenliğini ve tesirini incelemeyi amaçladığını söyledi. Shuli, Lopinavir ve Ritonavir ile geleneksel Çin ilaçları için klinik araştırmaları bilgi ve verilerinin toplandığını da belirtti.

Ayrıca Shuli, NHC'nin salgına karşı teşhis ve tedavi araştırma planı yayımladığını ve planın, hastalığın tedavisinde kullanılan hem Çinli hem de Batılı ilaçlar hakkında detaylı bilgi sunduğunu ekledi.

TAYLAND'DA KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDE YENİ GELİŞME

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Rajavithi Hastanesi doktorları, MERS tedavisinde kullanılan Oseltamivir ve HIV tedavisinde kullanılan Lopinavir ve Ritonavir karışımıyla elde edilen ilacın koronavirüs belirtilerini azalttığını keşfetmişti. Tayland medyasındaki habere göre, Dr.Kriangsak Atipornwanich, 29 Ocak'ta Rajavithi Hastanesi'ne nakledilen ve ağır hastalık belirtileri gösteren 71 yaşındaki Çin vatandaşı kadının, söz konusu ilaçlarla tedavi edildiğini belirtmişti. Ayrıca, uygulanan tedavinin ardından 48 saat sonrasında belirtilerde iyileşmelerin görüldüğü bildirilmişti.


Çin Halk Cumhuriyeti, Tayland, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyarbakır'da bir kişi koronavirüsü şüphesiyle hastaneye başvurdu
Karantinaya alınan Vuhan'da vatandaşlar, gece pencerelerden birbirlerine sesleniyorlar: Savaşmaya devam et Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü'nden Koronavirüs açıklaması: Herhangi bir bulguya rastlanmadı 32 yaşındaki Weng, ikinci çocuğuna hamileyken virüse yakalandı! Hastalığının adını öğrenemeden öldü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 23:43:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çinli yetkililer: Birden fazla kurum virüse karşı araştırmalar yürütüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]