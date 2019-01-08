Çinli Yetkililer, İslamı Sosyalizmle Bağdaştırmak İçin Reform Kararı Aldı

Çin, gelecek beş yıl içinde İslamı Çin sosyalizmiyle bağdaştırmak için yol haritası niteliğinde kanun çıkardı.

Çin, gelecek beş yıl içinde İslamı Çin sosyalizmiyle bağdaştırmak için yol haritası niteliğinde kanun çıkardı. Çıkan yeni kanun, Pekin'in dinin nasıl uygulanacağının yeniden yazılması girişimi olarak yorumlandı.



Çin'in İngilizce yayınlanan gazetesi Global Times, hükümet yetkililerinin 8 İslami derneğin temsilcileriyle bir toplantı yaptıktan sonra İslamın sosyalizmle uyuşması ve dini Çin etkisine almak için tedbirler uygulama konusunda anlaştığını yazdı. Gazete, bu kararın alınması konusunda anlaşma yapan dernek ya da kuruluşlar hakkında detaylı bilgi vermedi.



Önceleri dini tolerans tanınan Uygur ve Çin Müslümanlarına karşı Mao'dan sonra en güçlü Çin lideri olan Şi Cinping idaresiyle Çinlileştirme hareketinin başladığı belirtildi. Çin'in bazı bölgelerinde, uzun sakal bırakan erkekler, tesettüre giren kadınlar ve Ramazan günü oruç tutan Müslüman memurlara karşı baskı oluşturulduğu ve bu kişilerin tutuklanma korkusu yaşadığı belirtildi.



Birleşmiş Milletler raporuna göre, bir milyon Uygur Müslümanın zorunlu eğitim kamplarına alınarak dini kötüleme, komünist partiye bağlılık ve övgü propagandaları yapıldığı kaydedildi. Ülkede dini okulların ve Arapça derslerinin, çocukların dini yükümlülükleri yerine getirmelerinin yasaklandığı iddia edildi.



Çin hükümeti ise azınlıkların din ve kültürlerini koruduğunu belirterek, Müslümanlara karşı baskı uyguladığı yönündeki iddiaları yalanladı.



Ancak Çin'de yayınlanan South Chine Morning Post gazetesi, geçen hafta Çin'in Myanmar sınırında Hui Müslüman azınlığının yaşadığı Yunnan bölgesinde 3 caminin kapatıldığını yazmıştı. - PEKİN

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Mesajı: Terörü Bitirmeye Kararlıyız

Galatasaray'ın İstediği Alan Carvalho, 12 Ocak'ta Türkiye'ye Gelecek

Eren Erdem Hakkında Çıkarılan Yakalama Kararına Tepki Gösteren Baba Hasan Erdem İşten Çıkarıldı

CHP'den Aday Olacağı Konuşulan İdris Naim Şahin'le İlgili Açıklama Geldi: Görüşme Süreci Var