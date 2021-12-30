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Çinli yetkililer karantinadaki Şian sakinlerine yiyecek sözü verdi - Son Dakika

Çinli yetkililer karantinadaki Şian sakinlerine yiyecek sözü verdi

30.12.2021 15:19
Çinli yetkililer karantinadaki Şian sakinlerine yiyecek sözü verdi

Çin'de yetkililer, Kovid-19 salgının başlangıcından bu yana uygulanan en sıkı karantina altındaki Şaanşi eyaletinin merkezi Şian şehrinin sakinlerine düzenli yiyecek teslimatı sözü verdi.

Çin'de yetkililer, Kovid-19 salgının başlangıcından bu yana uygulanan en sıkı karantina altındaki Şaanşi eyaletinin merkezi Şian şehrinin sakinlerine düzenli yiyecek teslimatı sözü verdi.

Bir bakanlık sözcüsü, yaptığı açıklamada, Çin Ticaret Bakanlığının günlük ihtiyaçların yeterli miktarda sağlanması için yakındaki illerle temasa geçtiğini bildirdi.

Sözcü, karantina altındaki şehrin sakinlerine düzenli yiyecek teslimatı sözü verdi.

Çin Merkez Televizyonu (CCTV), personelin, Şian'daki bir apartmanın sakinleri için ücretsiz market teslimatları yaptığını gösteren bir haber yayımladı.

Teslimatlarda yumurta, pirinç, yeşil sebze ve et çeşitleri bulunduğu belirtildi.

Bir sosyal medya platformu olan Weibo'daki bazı kullanıcılar ise söz konusu teslimatları almadıklarını ileri sürdü.

Çin'de son 24 saatte yurt içi kaynaklı 156 Kovid-19 vakasının tespit edildiği bildirilmişti.

Vakaların 155'inin kaydedildiği 13 milyonluk Şian şehrinde, 23 Aralık'ta uygulanmaya başlayan sokağa çıkma yasağı ve karantina tedbirleri devam ediyor.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 101 bin 890 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 563 hastanın tedavisi sürüyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Ticaret, Şaanşi, Sözcü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çinli yetkililer karantinadaki Şian sakinlerine yiyecek sözü verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çinli yetkililer karantinadaki Şian sakinlerine yiyecek sözü verdi - Son Dakika
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