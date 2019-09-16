Son Dakika Haberleri: Çinli yönetmene başarı ödülü
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Çinli yönetmene başarı ödülü

7 dakika önce

26. Adana Altın Koza Film Festivali'nde Çin sinemasının usta yönetmeni Xie Fei, Yaşam Boyu Başarı Ödülü alacak.

Çinli yönetmene başarı ödülü, System.String[]

26. Adana Altın Koza Film Festivali'nde Çin sinemasının usta yönetmeni Xie Fei, Yaşam Boyu Başarı Ödülü alacak.

Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ve Gümüş Ayı ödüllerini alan yönetmen Fei, 23-29 Eylül'de düzenlenecek festivale konuk olacak.

Festivalde filmlerinin toplu gösterimi yapılacak Fei'ye, Yaşam Boyu Başarı Ödülü de verilecek.

Fei, festival kapsamında düzenlenecek etkinlikte, Çin sinemasını bugünkü başarısına ulaştıran süreci ve sinema anlayışını anlatacak.

Çin Halk Cumhuriyeti, Film Festivali, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:16 Kaynak: AA
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