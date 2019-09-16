Çinli yönetmene başarı ödülü

26. Adana Altın Koza Film Festivali'nde Çin sinemasının usta yönetmeni Xie Fei, Yaşam Boyu Başarı Ödülü alacak.

Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ve Gümüş Ayı ödüllerini alan yönetmen Fei, 23-29 Eylül'de düzenlenecek festivale konuk olacak.

Festivalde filmlerinin toplu gösterimi yapılacak Fei'ye, Yaşam Boyu Başarı Ödülü de verilecek.

Fei, festival kapsamında düzenlenecek etkinlikte, Çin sinemasını bugünkü başarısına ulaştıran süreci ve sinema anlayışını anlatacak.