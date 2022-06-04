Çinli Zanaatkar Günlük Hayatta Kullanılan Malzemelerden Ejderha Tekneleri Yapıyor - Son Dakika
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Çinli Zanaatkar Günlük Hayatta Kullanılan Malzemelerden Ejderha Tekneleri Yapıyor

04.06.2022 14:44
Çinli Zanaatkar Günlük Hayatta Kullanılan Malzemelerden Ejderha Tekneleri Yapıyor

CHENGDU, 4 Haziran (Xinhua) -- Bir zanaatkar ve geleneksel Çin kültürü aşığı olan Yan Hong, ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Chengdu şehrinde ana malzeme olarak teneke kutular kullanarak dekoratif ejderha tekneleri yapıyor.

CHENGDU, 4 Haziran (Xinhua) -- Bir zanaatkar ve geleneksel Çin kültürü aşığı olan Yan Hong, ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Chengdu şehrinde ana malzeme olarak teneke kutular kullanarak dekoratif ejderha tekneleri yapıyor. Yan, 2018'den beri geleneksel Çin tarzında 200'den fazla el yapımı obje üretti ve bunların bir kısmının yapımında, teneke kutu, tül perde gibi günlük hayattan malzemeler kullandı.

Çinli Zanaatkar Günlük Hayatta Kullanılan Malzemelerden Ejderha Tekneleri Yapıyor

Yan Hong, Çin'in güneybatısında bulunan Sichuan eyaletine bağlı Chengdu şehrinin Pidu bölgesindeki bir atölyede ejderha teknesinin pullarını boyarken görülüyor, 28 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua)

Çinli Zanaatkar Günlük Hayatta Kullanılan Malzemelerden Ejderha Tekneleri Yapıyor

Yan Hong, Çin'in güneybatısında bulunan Sichuan eyaletine bağlı Chengdu şehrinin Pidu bölgesindeki bir atölyede ejderha teknesi yapmak için teneke kutuları keserken görülüyor, 24 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua)

Çinli Zanaatkar Günlük Hayatta Kullanılan Malzemelerden Ejderha Tekneleri Yapıyor

Yan Hong, Çin'in güneybatısında bulunan Sichuan eyaletine bağlı Chengdu şehrinin Pidu bölgesindeki bir atölyede ejderha teknesi yaparken görülüyor, 28 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua)

Çinli Zanaatkar Günlük Hayatta Kullanılan Malzemelerden Ejderha Tekneleri Yapıyor

Yan Hong, Çin'in güneybatısında bulunan Sichuan eyaletine bağlı Chengdu şehrinin Pidu bölgesindeki bir atölyede ejderha teknesi yaparken görülüyor, 26 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua)

Çinli Zanaatkar Günlük Hayatta Kullanılan Malzemelerden Ejderha Tekneleri Yapıyor

Yan Hong Çin'in güneybatısında bulunan Sichuan eyaletine bağlı Chengdu şehrinin Pidu bölgesindeki bir atölyede ejderha teknesi yaparken görülüyor, 28 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua)

Çinli Zanaatkar Günlük Hayatta Kullanılan Malzemelerden Ejderha Tekneleri Yapıyor

Yan Hong, Çin'in güneybatısında bulunan Sichuan eyaletine bağlı Chengdu şehrinin Pidu bölgesindeki bir atölyede ejderha teknesinin pullarını yaparken görülüyor, 24 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Zanaatkar Günlük Hayatta Kullanılan Malzemelerden Ejderha Tekneleri Yapıyor - Son Dakika

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