Son Dakika Haberleri: Çinli zenginlerin sayısı ilk kez Amerikalıları geçti, dünyada 47 milyon kişi dolar milyoneri
Son Dakika Dünya Çinli zenginlerin sayısı ilk kez Amerikalıları geçti, dünyada 47 milyon kişi dolar milyoneri

Çinli zenginlerin sayısı ilk kez Amerikalıları geçti, dünyada 47 milyon kişi dolar milyoneri

1 saat önce

ABD ile Çin arasında ticaret savaşları son dönemde iyice derinleşirken Çinli zengin sayısı ilk kez Amerikalı zenginlerin sayısını geçti. Dünyada dolar milyoneri zenginlerin sayısı ise yaklaşık 47 milyon.

Çinli zenginlerin sayısı ilk kez Amerikalıları geçti, dünyada 47 milyon kişi dolar milyoneri, System.String[]

ABD ile Çin arasında ticaret savaşları son dönemde iyice derinleşirken Çinli zengin sayısı ilk kez Amerikalı zenginlerin sayısını geçti. Dünyadaki en zengin yüzde 10'luk kesime 100 milyon Çinli girerken Amerikalı zengin sayısı 99 milyonda kaldı.


İsviçre bankası Credit Suisse'nin küresel servet araştırmasına göre dünyanın milyoner zenginlerinin sayısı bu yılın ortasında 1,1 milyon artarak toplam 46,8 milyon kişiye ulaştı. Raporda 46,8 milyon kişinin 158,3 trilyon Amerikan doları net varlığa sahip olduğu belirtildi. Bu da küresel net varlıkların yüzde 44'üne karşılık geliyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 07:33 
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