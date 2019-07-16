Çinliler Antep fıstığı ve kuru meyve için geliyor
3 saat önce
Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Çıkmaz, Çin'den Gaziantep'e alım heyeti geleceğini belirtti.
Güneydoğu Anadolu
Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Çıkmaz, Çin'den Gaziantep
'e alım heyeti geleceğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:57
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