Son Dakika Haberleri: Çinliler Antep fıstığı ve kuru meyve için geliyor
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Çinliler Antep fıstığı ve kuru meyve için geliyor

3 saat önce

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Çıkmaz, Çin'den Gaziantep'e alım heyeti geleceğini belirtti.

Çinliler Antep fıstığı ve kuru meyve için geliyor, System.String[]
Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Çıkmaz, Çin'den Gaziantep'e alım heyeti geleceğini belirtti.
Çin Halk Cumhuriyeti, Güneydoğu Anadolu, Gaziantep, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:57 
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