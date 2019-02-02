Son Dakika Haberleri: Çinliler Çıldırdı: Redmi, Snapdragon 855'li Bir Akıllı Telefon Tanıtacak

Çinliler Çıldırdı: Redmi, Snapdragon 855'li Bir Akıllı Telefon Tanıtacak

1 saat önce

Xiaomi'nin giriş ve orta segment telefonlarını barındıran Redmi, ayrı bir marka haline geldi ve artık kendi amiral gemisi cihazlarını da tüketicilerle buluşturacak.

Çinliler Çıldırdı: Redmi, Snapdragon 855'li Bir Akıllı Telefon Tanıtacak, System.String[]
Xiaomi'nin bugüne kadar uygun fiyatlı cihazlarını konumlandırdığı Redmi serisinin, geçtiğimiz haftalarda Xiaomi'nin bir alt markası olarak yoluna devam edeceğini duyurmuştuk. Poco'nun ardından Redmi markasıyla Xiaomi, farklı stratejiler denemeye başladı.




Ayrı bir marka haline geldikten sonra Redmi Note 7 modelini tanıtan şirket, bu cihazla çok ciddi başarılar elde etti ve Note 7'nin bir üst modeli olacak Note 7 Pro'nun da yolda olduğunun sinyallerini verdi. Şimdi ise Redmi, tüm bu cihazların haricinde Snapdragon 855 mobil platformundan güç alan bir amiral gemisi cihaz hazırlığında.



Redmi çalışanlarından Lu Weibing, Weibo'da paylaştığı bu fotoğrafın altında şirketin iki yeni cihaz üzerinde çalıştığını ve bunlardan birinin orta seviye; birinin ise Snapdragon 855'li bir amiral gemisi olacağını belirtti. Şimdilik Snapdragon 855 ile gelecek bu gizemli Redmi telefonu hakkında henüz farklı bir bilgi bulunmasa da önümüzdeki aylarda cihazın bazı detayları belli olmaya başlayacaktır.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:46 

Teknoloji
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