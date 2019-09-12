Son Dakika Haberleri: Çinliler de Türkiye’de konut alma yarışında!
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Çinliler de Türkiye’de konut alma yarışında!

1 saat önce

Gayrimenkul satın alana Türk vatandaşlığı verilmesi Çin'den gelen lüks talebi giderek artırıyor.

Çinliler de Türkiye’de konut alma yarışında!, System.String[]

Gayrimenkul satın alana Türk vatandaşlığı verilmesi Çin'den gelen lüks talebi giderek artırıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:10 
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