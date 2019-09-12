Çinliler de Türkiye’de konut alma yarışında!
1 saat önce
Gayrimenkul satın alana Türk vatandaşlığı verilmesi Çin'den gelen lüks talebi giderek artırıyor.
Gayrimenkul satın alana Türk vatandaşlığı verilmesi Çin'den gelen lüks talebi giderek artırıyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:10
CNN Türk spikeri olayı abartıp canlı yayında yılan derisini ölçtü Van'da üretilen basınçlı doğal gaz tüpü için Almanya, Çin ve İran sıraya girdi İstanbul'da yakalanan 91 değnekçi, 108 lira ceza ile serbest kaldı 100 binden fazla aileye 1 milyar lira eğitim desteği verilecek