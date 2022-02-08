Çinliler dört dakikada sonuç veren test geliştirdi - Son Dakika

Çinli bilim insanları, PCR kalitesinde ve dört dakika içinde sonuç veren yeni bir koronavirüs testi geliştirdi.Çinli bilim insanları, PCR testi kalitesinde sonuç veren yeni bir koronavirüs testi geliştirdi. Testin, PCR için gerekli laboratuvar sürecinden farklı olarak dört dakika içinde sonuç verdiğine dikkat çekildi.

Şanghay'daki Fudan Üniversitesinden bilim insanları, genetik materyalin analizinde mikroelektronik kullanılan bir algılayıcı geliştirdiklerini, buldukları solüsyonun zaman alan laboratuvar testlerine ihtiyacı azalttığını bildirdi.

Hakemli bilim dergisi Nature Biomedical Engineering'de yayımlanan araştırmada, koronavirüsün tespiti için taşınabilir bir prototip araca elektromekanik bir biyolojik algılayıcı yerleştirildiği ve bu yolla virüs RNA'sının dört dakikadan kısa bir süre içinde tespit edilebildiği kaydedildi.

Çinli araştırmacılar bu yöntemin hızlı ve kolay bir kullanım olanağı sunduğunu ve yüksek kesinlik derecesine sahip olduğunu vurguladı.

"Sonuçlar PCR ile tam uyum içinde"

Araştırma kapsamında Şanghay'da koronavirüs taşıyan 33 kişiden numune alındı, paralel olarak bu kişilere PCR testi de yapıldı. Bilim insanları sonuçlar karşılaştırıldığında PCR testiyle mükemmel bir eşleşme görüldüğünü belirtti.

Araştırma çerçevesinde ayrıca ateşi olan ancak koronavirüs taşımayan, grip olan ve tamamen sağlıklı kişilerden de 54 numune alındı. Bu araştırmada hiçbir "sahte" pozitif sonuca rastlanmadığı kaydedildi.

Çinli bilim insanları, yeni test yönteminin geliştirildikten sonra havaalanları, sağlık kuruluşları ve hatta evde olmak üzere çeşitli durumlarda hızlı test ihtiyacını karşılayabileceğini belirtti.

Hızlı testler alanında dünyanın lider ülkeleri arasında yer alan Çin, resmi verilere göre Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 144'lük artışla 1,6 milyar dolar değerinde test kiti ihraç etti.

PCR testlerinde Omicron sıkıntısı

PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu), Covid-19'a yol açan virüslerin tespitinde en hassas ve kesin sonuç veren test olarak kabul ediliyor. Önceki varyantlara göre çok daha hızlı yayılan Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla PCR testlerinde laboratuvar kapasite sorunları baş göstermişti.

Laboratuvar işlemleri saatler süren PCR testinde sonucun alınması, yoğunluk nedeniyle 3 güne kadar zaman alabiliyor. Aralarında Almanya'nın da bulunduğu pek çok ülke bu nedenle PCR testinin sadece riskli gruplar ve sağlık çalışanları gibi belli gruplarla sınırlanması uygulamasına gitti.

AFP/BK,HT

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