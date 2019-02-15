Çinliler İçin Her Şeyi Değiştirecek Yıl: 2020
57 dakika önce
Çin, vatandaşlarını davranışlarına göre puanlayan bir sosyal kredi sistemi kuruyor.
Çin, vatandaşlarını davranışlarına göre puanlayan bir sosyal kredi sistemi kuruyor. Söz konusu sisteme dair iki farklı görüş var. Bu görüşlerden bir tanesi, sosyal kredi sisteminin dijital bir diktatörlüğe dönüşeceğini söylüyor. Bilinmeyen Enler'in yeni bölümünde Çin'deki sosyal kredi sistemini anlattık.
Kurgu: Korhan TOPÇUOĞLU
Kamera: Kubilay ALTUĞ
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:01
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