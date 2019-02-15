Son Dakika Haberleri: Çinliler İçin Her Şeyi Değiştirecek Yıl: 2020

Çinliler İçin Her Şeyi Değiştirecek Yıl: 2020

57 dakika önce

Çin, vatandaşlarını davranışlarına göre puanlayan bir sosyal kredi sistemi kuruyor.

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Çin, vatandaşlarını davranışlarına göre puanlayan bir sosyal kredi sistemi kuruyor. Söz konusu sisteme dair iki farklı görüş var. Bu görüşlerden bir tanesi, sosyal kredi sisteminin dijital bir diktatörlüğe dönüşeceğini söylüyor. Bilinmeyen Enler'in yeni bölümünde Çin'deki sosyal kredi sistemini anlattık.

Kurgu: Korhan TOPÇUOĞLU

Kamera: Kubilay ALTUĞ
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:01 

Söz, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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