Çinliler, kapatılan ABD konsolosluğunun önünde kutlama yaptı - Son Dakika

Çinliler, kapatılan ABD konsolosluğunun önünde kutlama yaptı

Çin, (DHA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Çengdu kentindeki ABD Başkonsolosluğu'nun Çin yönetimi talebi üzerine kapatıldığını açıkladı. Kararın ardından konsolosluk önünde toplanan Çinliler, havai fişek atarak kutlama yaptı.

ABD yönetimi, geçen hafta, Çin'i 'casuslukla' suçlamış ve Texas eyaletindeki Houston kentinde bulunan Çin Konsolosluğunu kapatılmasına karar vermişti. Çinli yetkililer, bu karara karşılık, 1985 yılında açılan ve Çin'in Çengdu kentinde bulunan ABD konsolosluğunu kapatma kararı aldığını açıkladı. Çinli vatandaşlar, kapatılan konsolosluk önünde havai fişek fırlattı ve kutlama yaptı.