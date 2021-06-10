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Çinliler Türkiye'den önce konut aldılar, şimdi konut üretecekler - Son Dakika

Çinliler Türkiye'den önce konut aldılar, şimdi konut üretecekler

10.06.2021 10:07
Çinliler Türkiye'den önce konut aldılar, şimdi konut üretecekler, System.String[]

Yabancıya konut yatırımlarında pandemi döneminden sonra, Türkiye'den alım yapan ve dikkat çeken ülkelerin başında Çin geliyordu.

Yabancıya konut yatırımlarında pandemi döneminden sonra, Türkiye'den alım yapan ve dikkat çeken ülkelerin başında Çin geliyordu. Son 1 yılda gayrimenkulde alım satımlarıyla dikkat çeken Çin, Türkiye'de gayrimenkul pazarına konut geliştirici olarak girmeyi hedefliyor.

Super Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Gökçiler, "Çinliler özellikle İstanbul'dan arazi satın almaya başladılar. Proje geliştirip, müteahhitlik yapacaklar" dedi. Çinlilerin son dönemde Türkiye'yi markaja aldığını belirten Gökçiler, "Son 1-2 yıldır Çin'den alımlar dikkat çekiyordu. Bu sürede pazarı öğrendiler ve şimdi de hakimiyet kurabilmek için arazi satın alımlarına başlıyorlar" diye konuştu. Özellikle son 9 ayda 2 tip satın alma ve satış yöntemlerinin dikkat çektiğini kaydeden Gökçiler, "Birinci olarak alım satım yapmaya başladıklarını gözlemledik. Şimdi ise satın alım ve konut geliştirmeye başlayacaklar" diye konuştu.

Çinlilerin büyük satın alımlar yaptıklarına dikkat çeken Gökçiler, "Cumhurbaşkanımızın iki yeni şehir kuracağız açıklamasının ardından, Çinliler ülkemizde kurdukları şirketlerle satın almalara başladılar. Proje geliştirip markalı konut sektöründe ciddi bir oyuncu olmaya hazırlanıyorlar" diye konuştu. Kıbrıs'ta da yoğun satın alımlar olduğunu kaydeden Gökçiler, "Türkiye doğunun en batısında ve çok avantajları var. Çin'e çok dikkatli bakmak gerekiyor" diye konuştu.

17 günlük kapanma döneminde yabancıya konut satışında hız kazanıldığını belirten Gökçiler, "Satışların yüzde 50'sine yakını online olarak gerçekleşti" dedi. Gökçiler, "İki tip alım var biri yatırım biri oturum. Türk vatandaşlığı almak da ülkeler için bir yatırım oluyor. Güvenli liman olarak görülen bir ülkeyiz. Markalı konutta da ülke olarak iyi bir noktadayız ancak arzda ciddi bir azalma var. Bu sebeple fiyatlar artmaya devam edecek" dedi. - İSTANBUL

Çinliler Türkiye'den önce konut aldılar, şimdi konut üretecekler

Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Türkiye, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çinliler Türkiye'den önce konut aldılar, şimdi konut üretecekler - Son Dakika


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