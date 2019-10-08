Son Dakika Haberleri: Çinliler "Ulusal Gün" tatilinde 212.6 milyar dolar harcadı
Son Dakika Güncel Çinliler 'Ulusal Gün' tatilinde 212.6 milyar dolar harcadı

Çinliler "Ulusal Gün" tatilinde 212.6 milyar dolar harcadı

1 saat önce

Çin'de 1 Ekim'de başlayıp 7 Ekim'e kadar süren "Ulusal Gün Tatili" boyunca toplam harcama miktarı, bir önceki yıla göre yüzde 8.5 oranında artarak 152 trilyon yuana (212.6 milyar dolar) ulaştı.

Çinliler

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, harcama kalemleri arasında turizm, eğlence ve beyaz eşya alımı ilk sıralarda yer alıyor.

Bir haftalık tatil boyunca ülkede seyahat rekoru da kırıldı. Tatilin ilk 4 gününde 502 milyon yerli turistten 416,9 milyar yuan ( yaklaşık 60,6 milyar dolar) gelir elde edildi. Bu yılki tatilde yerel yönetimler turizm kampanyalarını düzenleyerek turistleri yeni destinasyonlara çekecek cazip teklifler sundu.

Bu harcama miktarı, Çin hükümetinin bir süredir desteklediği iç tüketimi artırma çalışmalarının bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Hükümet, tüketimi teşvik etmek için bazı şehirlerde alışverişi artırmak amacıyla 'gece ekonomisi' oluşturma adımları attı. Bu kapsamda sinemalar, müzeler, spor salonları, süpermarketler ve turistik yerler daha uzun süre açık kalıyor. Ayrıca beyaz eşya ve elektronik aletlere olan talebi artırmak için de çeşitli sübvansiyonlar da sağlandı.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:30 Kaynak: Bültenler
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