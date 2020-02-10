Çinlilerden yeni yıl festivali - NEW - Son Dakika

Çinlilerden yeni yıl festivali - NEW
50 dakika önce
Çinlilerden yeni yıl festivali Festivale katılan Çinliler Festivali izleyen insanlar Festivaldeki kostüm içindeki kişilerin gösterisi NEW YORK - Geleneksel takvimlerine göre "domuz" yılından "fare" yılına giren Çinliler, ABD'nin New York kentindeki Chinatown'da yeni yılı festivalle karşıladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:55 Kaynak: AA
Çinlilerden yeni yıl festivali
Festivale katılan Çinliler
Festivali izleyen insanlar
Festivaldeki kostüm içindeki kişilerin gösterisi NEW YORK - Geleneksel takvimlerine göre "domuz" yılından "fare" yılına giren Çinliler, ABD'nin New York kentindeki Chinatown'da yeni yılı festivalle karşıladı.
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