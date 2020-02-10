Çinlilerden yeni yıl festivali - NEW - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çinlilerden yeni yıl festivali - NEW - Son Dakika

Çinlilerden yeni yıl festivali - NEW

50 dakika önce

Çinlilerden yeni yıl festivali Festivale katılan Çinliler Festivali izleyen insanlar Festivaldeki kostüm içindeki kişilerin gösterisi NEW YORK - Geleneksel takvimlerine göre "domuz" yılından "fare" yılına giren Çinliler, ABD'nin New York kentindeki Chinatown'da yeni yılı festivalle karşıladı.

Çinlilerden yeni yıl festivali

Festivale katılan Çinliler

Festivali izleyen insanlar

Festivaldeki kostüm içindeki kişilerin gösterisi NEW YORK - Geleneksel takvimlerine göre "domuz" yılından "fare" yılına giren Çinliler, ABD'nin New York kentindeki Chinatown'da yeni yılı festivalle karşıladı.

Çinlilerden yeni yıl festivali - NEW

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:55 Kaynak: AA
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