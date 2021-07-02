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Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı - Son Dakika

Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı

02.07.2021 14:24

Çin'in Uygur Müslümanlarını zorla pamuk üretiminde çalıştırdığını ileri süren moda devi H&M, boykotla karşılaştı. Hedef olan dev şirketin Çin'deki satışları, ilk çeyrekte yüzde 23 düştü. Bu gelişme üzerine H&M, ülkedeki mağazalarını kapatmaya başladı.

H&M, Çin'in Sincan eyaletindeki Uygur Müslümanlarına yönelik insan hakları ihlalleri iddiasıyla ilgili endişelerini dile getiren birkaç marka arasında yer aldı.

Açıklaması, ünlülerin markayla bağlarını kesmesine ve e-ticaret platformlarının H&M'i bırakmasına neden oldu. H&M, pandeminin etkisi hafifledikçe küresel anlamda satışlar artarken ve birçok perakende zincirinde kâra dönerken bile satışlardaki düşüşlerini duyurdu.

YÜZDE 23 GERİLEME

H&M'in Çin'deki satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2021'in ikinci çeyreğinde yüzde 23 düştü. H&M boykotun etkisini ölçtüğü sırada İcra Kurulu Başkanı Helena Helmersson, "Çin ile ilgili olarak durum karmaşık olmaya devam ediyor. Bunun ötesinde, daha önce söylediklerimize atıfta bulunuyoruz" dedi.

H&M ÇİN'DE NEDEN BOYKOT EDİLDİ?

H&M ve Nike dahil olmak üzere bazı Batılı markalar, firmaların Uygurların pamuk üretiminde zorla çalıştırıldığı iddiasıyla ilgili endişelerini dile getirmelerinin ardından kısa süre önce Çinli alışveriş yapanlardan tepki gördü. Mart ayında H&M, Uygurların pamuk üretiminde zorla çalıştırıldığı iddiasıyla ilgili endişelerini dile getirdikten sonra Çin çevrimiçi perakende platformu Tmall ve yerli telefon üreticilerinin uygulama mağazalarından kaldırıldı. Ancak Mart ayının sonlarında H&M, müşterilerinin ve ortaklarının Çin'in güvenini yeniden kazanmaya adadığını ve ülkeye olan bağlılığının güçlü kaldığını söyledi.

Geçen hafta, Çin'de de boykotla karşı karşıya kalan Nike'ın patronu, spor giyim devinin ülkedeki işini sağlam bir şekilde savundu. CEO John Donahoe, Çinli markaların rekabetiyle ilgili bir soruya cevaben "Nike Çin'e ait ve Çin için bir markadır" dedi.

Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı

Çin Halk Cumhuriyeti, İnsan Hakları, Uygur, Nike, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı - Son Dakika Ekonomi


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