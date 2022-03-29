Cinnah Genç Yazarlar Ödülü Kompozisyon Yarışması ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

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Milli Eğitim Bakanlığı ile Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde düzenlenen lise seviyesindeki "Cinnah Genç Yazarlar Ödülü Kompozisyon Yarışmasının" ödülleri sahiplerine verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Başöğretmen Salonu'ndaki törende konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar, dost ve kardeş ülke Pakistan'ın temsilcileriyle böyle anlamlı bir yarışma vesilesiyle buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Öğrencilerin yarışmaya gösterdiği ilgiyi önemsediğini ifade eden Aşkar, "Ülkemizin dört bir yanından öğrencilerimiz Pakistan- Türkiye dostluğunu kendi dilleriyle, kendi üsluplarıyla ve kalplerinden gelen sıcak duygularla kaleme almıştır. Bu kompozisyonlar birer edebi metin olmanın ötesinde kardeşliğimizin ve dostluğumuzun en somut belgeleridir." dedi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sirus Seccad Gazi de "Cinnah Genç Yazarlar Yarışması, gelecek nesillerimizi, Pakistan-Türkiye dostluğunun sunduğu örnek niteliğindeki miras ile tanıştırmasının yanı sıra öğrenciler için değerli bir akademik deneyimdir." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren öğrencilere, ödül ve sertifikaları verildi.