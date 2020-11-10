'Cinnah Genç Yazarlar Yarışması'nın ödülleri Ankara'da törenle sahiplerini buldu - Son Dakika

'Cinnah Genç Yazarlar Yarışması'nın ödülleri Ankara'da törenle sahiplerini buldu

10.11.2020 00:26
'Cinnah Genç Yazarlar Yarışması'nın ödülleri Ankara'da törenle sahiplerini buldu, System.String[]

BU yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Cinnah Genç Yazarlar Makale Yarışması'nın ödülleri, Ankara'da düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

BU yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Cinnah Genç Yazarlar Makale Yarışması'nın ödülleri, Ankara'da düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında online gerçekleştirilen ödül törenine Milli Eğitim Bakan (MEB) Yardımcısı Reha Denemeç, Pakistan Ankara Büyükelçisi Syrus Sajjad Qazi, il milli eğitim müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Pakistan'ın kurucusu Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah adına MEB ile Pakistan Büyükelçiliği'nin ortak düzenlediği yarışmanın bu yılki teması 'Cinnah ve Atatürk – 20'inci yüzyılın 2 büyük lideri' oldu.

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, Pakistan ile Türkiye'nin tarihte derin kökleri bulunan kardeşlik bağlarına sahip olduğunu söyledi. Denemeç, Pakistan halkının Türk Bağımsızlık Savaşına, Çanakkale Savaşına ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında verdiği destekleri Türkiye'nin unutmayacağını söyledi. Atatürk'ün bağımsızlık savaşı sırasında Müslüman dünyasından destek ararken, bugünkü Pakistan'ı oluşturan bölge halkının, büyük şair ve filozof Allame Muhammed İkbal'in konuşmaları aracılığıyla seferberliğe geçtiğini hatırlattı. Denemeç, nesillerce sürdürülen Türkiye-Pakistan kardeşliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.Pakistan Ankara Büyükelçisi Syrus Sajjad Qazi, yarışmaya katılan öğrencileri kutlayarak, makalelerdeki derin düşüncelerin, bakış açılarının ve bilgilerin, Türkiye-Pakistan ilişkilerine yapılmış önemli bir katkı olarak değerlendirdi. Muhammed Ali Cinnah'ın, Türk ve Pakistan arasındaki ebedi kardeşliği güçlendirmek için anahtar rol oynadığını söyleyen Qazi, her iki liderin sahip olduğu vizyonun, tarihi bağlarımızı güçlü bir stratejik ortaklığa dönüştürmek olduğunu belirtti.

Düzenlenen makale yarışmasında Tekirdağ Muratlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Mustafa Çakır birincilik, Nevşehir Özel Altınyıldız Fen Lisesi'nden Simay Yağmur Yılmaz ikincilik, Tekirdağ Muratlı Anadolu Lisesi'nden Beril Akgün üçüncülük ödülünü aldı. Mansiyon Ödüllerini ise Kayseri Kocasinan Anadolu Lisesi'nden Nazlı Can Bayraktar, Kayseri 75'inci yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nden Sena Nur Gülsoy ve Bursa Osmangazi Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Lisesi'nden Feyza Nur Dolmacı aldı.


'Cinnah Genç Yazarlar Yarışması'nın ödülleri Ankara'da törenle sahiplerini buldu
'Cinnah Genç Yazarlar Yarışması'nın ödülleri Ankara'da törenle sahiplerini buldu
'Cinnah Genç Yazarlar Yarışması'nın ödülleri Ankara'da törenle sahiplerini buldu
'Cinnah Genç Yazarlar Yarışması'nın ödülleri Ankara'da törenle sahiplerini buldu
'Cinnah Genç Yazarlar Yarışması'nın ödülleri Ankara'da törenle sahiplerini buldu
'Cinnah Genç Yazarlar Yarışması'nın ödülleri Ankara'da törenle sahiplerini buldu

Pakistan, Cinnah, Ankara, Genç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Cinnah Genç Yazarlar Yarışması'nın ödülleri Ankara'da törenle sahiplerini buldu - Son Dakika


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