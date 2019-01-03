Son Dakika Haberleri: Cinnah Genç Yazarlar" Yarışmasında Dereceye Girenlere Ödülleri Verildi

Cinnah Genç Yazarlar" Yarışmasında Dereceye Girenlere Ödülleri Verildi

8 dakika önce

Pakistan'ın kurucusu Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah'ın adına düzenlenen 'Cinnah Genç Yazarlar' kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci tarafından verildi.

Cinnah Genç Yazarlar
Pakistan'ın kurucusu Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah'ın adına düzenlenen 'Cinnah Genç Yazarlar' kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci tarafından verildi.

Pakistan Büyükelçiliği Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile yapılan yarışmanın bu yılki teması "Tarihin ve turizmin buluştuğu kardeş ülke Pakistan" olarak belirlenmişti. Pakistan'ın kurucusu Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah'ın adına verilen bu ödüllerden Kayseri'de Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Erdem, Mehmet Akif Ersoy MTAL öğrencileri Bayram Uzunoğlu ve Yusuf Aksoy dereceye girdi. Dereceye giren öğrenciler düzenlenen törenle İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'nin elinden sertifika ve ödüllerini aldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:50 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Berat Albayrak: Yıl Sonu Hedeflerimizi Neredeyse Tutturduk Borsa Liginin En Fazla Kaybettireni Beşiktaş Oldu

Ekonomik Zorluklar Yaşayan Flash TV'nin Bir Günlüğüne Yayını Kesildi Vicdanları Yaralayan Atlı Fayton Taşımacılığı Tamamen Bitecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 14:58:19. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cinnah Genç Yazarlar" Yarışmasında Dereceye Girenlere Ödülleri Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]