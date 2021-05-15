Cinnet geçirdi dehşet saçtı: Babasını öldürdü, annesiyle birlikte 5 kişi ve 3 jandarmayı vurdu (3)

15 Mayıs 2021 Cumartesi 19:54

2 KİŞİ DAHA VURULDUİzmit Bayraktar Mahallesi'nde cinnet geçiren Edip Bayram, 2 kişiyi daha vurdu.

2 KİŞİ DAHA VURULDU

İzmit Bayraktar Mahallesi'nde cinnet geçiren Edip Bayram, 2 kişiyi daha vurdu. Edip Bayram'ın pompalı tüfekle ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği komşuları Ercan Aslan ile muhtar Ali Cevat Tomardur yaralandı. Yaralanan 2 kişi 112 Acil ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Böylece olayda yaralı sayısı 8'e yükseldi.

Olay yerine özel harekat polisleri gelirken, Edip Bayram ekiplerin üzerine doğru ateş etmeye devam etti. Operasyon devam ediyor

YARALI ELE GEÇİRİLDİ 

Özel harekat polisleri ve jandarmanın operasyonu ile Edip Bayram yaralı ele geçirildi. Edip Bayram'ın etkisiz hale getirilmesinin ardından ambulanslar bölgeye hareket etti. Edip Bayram ve yaraladığı annesine sağlık ekipleri müdahale etti. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor. 

 


Cinnet geçirdi dehşet saçtı: Babasını öldürdü, annesiyle birlikte 5 kişi ve 3 jandarmayı vurdu (3) - Son Dakika
Cinnet geçirdi dehşet saçtı: Babasını öldürdü, annesiyle birlikte 5 kişi ve 3 jandarmayı vurdu (3) - Son Dakika
Cinnet geçirdi dehşet saçtı: Babasını öldürdü, annesiyle birlikte 5 kişi ve 3 jandarmayı vurdu (3) - Son Dakika
Cinnet geçirdi dehşet saçtı: Babasını öldürdü, annesiyle birlikte 5 kişi ve 3 jandarmayı vurdu (3) - Son Dakika
Kaynak: DHA
Ercan Aslan, Ali Cevat, Kocaeli, Bayram, Güncel, Son Dakika
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