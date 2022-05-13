Cinnet geçiren adam evini böyle yaktı - Son Dakika
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Cinnet geçiren adam evini böyle yaktı

13.05.2022 09:23

Bursa'da cinnet geçiren adam, evini ateşe verdi.

Bursa'da cinnet geçiren adam, evini ateşe verdi. Evin alev alev yanma anları ise kameraya yansıdı.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi 75.Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cinnet geçiren 35 yaşındaki, R.D. adam psikolojik sorunları nedeniyle evini ateşe verdi. Alevler kısa sürede tüm evi sararken dumanları görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerine yangına yaklaşık 1 saat müdahalenin ardından kontrol altına alırken cinnet geçiren adam ise tedbir amaçlı tedavi altına alınarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Cinnet geçiren adam evini böyle yaktı
Cinnet geçiren adam evini böyle yaktı
Cinnet geçiren adam evini böyle yaktı
Cinnet geçiren adam evini böyle yaktı
Cinnet geçiren adam evini böyle yaktı
Cinnet geçiren adam evini böyle yaktı
Cinnet geçiren adam evini böyle yaktı
Cinnet geçiren adam evini böyle yaktı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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