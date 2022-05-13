Cinnet geçiren anne, 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Cinnet geçiren anne, 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü

13.05.2022 16:31

Antalya'nın Manavgat ilçesinde cinnet geçirdiği iddia edilen anne, 5 gün önce doğum gününü kutladıkları 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü Olay aynı evde yaşayan kadının annesinin damadını aramasıyla ortaya çıktı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde psikolojik problemleri olduğu bildirilen M.G. isimli kadın, 5 gün önce iki yaşına giren kızı Betül G.'yi bıçaklayarak öldürdü. Feci olayın ardından anne, jandarma tarafından gözaltına alınırken, 2 yaşındaki bebeğin cenazesi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

ANNEANNE İHBAR ETTİ

Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın 3. katındaki evde meydana gelen olayda pandemi sürecinde rahatsızlanan ve psikolojik tedavi gördüğü bildirilen Mersiye G. isimli genç kadın, 2 yaşındaki kızı Betül G.'yi karnından 2 ayrı noktadan bıçaklayarak öldürdü. Olay, aynı evde kalan genç kadının annesinin, sabah işyerine giden genç kadının eşi Orhan G.'yi araması ve Orhan G.'nin eve gelmesinin ardından ortaya çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde küçük kızın yaşamını yitirmiş olduğunu belirledi. İhbar üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri olay yerine geldi. Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin gelerek gerekli incelemeleri yapmasının ardından talihsiz bebeğin cenazesi, Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri birimi görevlisinin kucağında cenaze aracına konularak Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

GÖZALTINA ALINDI

Yaşananların ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan anne Mersiye G., Manavgat Devlet Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Orhan G. ve Mersiye G.'nin evlendikten 5 yıl sonra çocuk sahibi olduğu, ölen Betül G.'nin 5 gün önce 2 yaşına girdiği ve doğum gününün kutlandığı bildirildi.

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Manavgat, Jandarma, Antalya, Doğum, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cinnet geçiren anne, 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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