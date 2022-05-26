Cinnet geçiren baba, eşini bıçaklayarak, çocuklarını da balkondan atarak öldürdü - Son Dakika
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Cinnet geçiren baba, eşini bıçaklayarak, çocuklarını da balkondan atarak öldürdü

26.05.2022 15:41

Aksaray'da cinnet getirdiği iddia edilen baba, eşini bıçakla, 2 kız çocuğunu da 3. kattaki evlerinin balkonundan aşağıya atarak öldürdü. Aynı balkondan atlayarak intihara kalkışan zanlı tedavi gördüğü hastane hayatını kaybetti.

Ailevi nedenlerden dolayı eşi Gol Bibi Sultanı (26) ile tartışan yabancı uyruklu Mohammed Hossein Sultanı (35), tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu cinnet getirerek mutfaktan aldığı bıçakla karısını 5 yerinden bıçakladı.

2 ÇOCUĞUNU BALKONDAN ATTI

Ardından Meryem Sultanı (4) ve Merveh Sultanı (3) yaşındaki 2 kız çocuğuna yönelen baba çocuklarını oturdukları 3 kattaki evlerinin balkonundan aşağıya atarken, kendisi de aynı balkondan aşağıya atladı. Hastaneye kaldırılan anne ve 2 kız çocuğu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

AĞIR YARALI ŞAHIS YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralanan ve tedavisi devam eden baba da bugün hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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EŞİNİ BIÇAKLAYARAK, 2 KIZINI DA BALKONDAN ATARAK ÖLDÜRDÜ; İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU EŞİNİ BIÇAKLAYARAK, 2 KIZINI DA BALKONDAN ATARAK ÖLDÜRDÜ; İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU Eşini bıçakla, 2 çocuğunu da balkondan atarak öldürüp intihara teşebbüs etti Eşini bıçakla, 2 çocuğunu da balkondan atarak öldürüp intihara teşebbüs etti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cinnet geçiren baba, eşini bıçaklayarak, çocuklarını da balkondan atarak öldürdü - Son Dakika


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