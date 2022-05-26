Ailevi nedenlerden dolayı eşi Gol Bibi Sultanı (26) ile tartışan yabancı uyruklu Mohammed Hossein Sultanı (35), tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu cinnet getirerek mutfaktan aldığı bıçakla karısını 5 yerinden bıçakladı.
Ardından Meryem Sultanı (4) ve Merveh Sultanı (3) yaşındaki 2 kız çocuğuna yönelen baba çocuklarını oturdukları 3 kattaki evlerinin balkonundan aşağıya atarken, kendisi de aynı balkondan aşağıya atladı. Hastaneye kaldırılan anne ve 2 kız çocuğu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan ve tedavisi devam eden baba da bugün hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika › 3. Sayfa › Cinnet geçiren baba, eşini bıçaklayarak, çocuklarını da balkondan atarak öldürdü - Son Dakika