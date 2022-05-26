Cinnet geçiren baba, eşini bıçaklayarak, çocuklarını da balkondan atarak öldürdü

Ailevi nedenlerden dolayı eşi Gol Bibi Sultanı (26) ile tartışan yabancı uyruklu Mohammed Hossein Sultanı (35), tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu cinnet getirerek mutfaktan aldığı bıçakla karısını 5 yerinden bıçakladı.

2 ÇOCUĞUNU BALKONDAN ATTI

Ardından Meryem Sultanı (4) ve Merveh Sultanı (3) yaşındaki 2 kız çocuğuna yönelen baba çocuklarını oturdukları 3 kattaki evlerinin balkonundan aşağıya atarken, kendisi de aynı balkondan aşağıya atladı. Hastaneye kaldırılan anne ve 2 kız çocuğu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

AĞIR YARALI ŞAHIS YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralanan ve tedavisi devam eden baba da bugün hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.