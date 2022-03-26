Cinnet getiren kadın 10 yaşındaki oğlunu kesici aletle yaraladı - Son Dakika
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Cinnet getiren kadın 10 yaşındaki oğlunu kesici aletle yaraladı

26.03.2022 09:56

Cinnet getiren kadın 10 yaşındaki oğlunu kesici aletle yaraladı Kapıyı açmayınca polis eve balkondan girdi Çocuk hastaneye kaldırıldı, anne yakalanıp emniyete götürüldü Bilecik'te psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen kadın, geçirdiği cinnet sonucu 10 yaşındaki oğlunu...

Cinnet getiren kadın 10 yaşındaki oğlunu kesici aletle yaraladı

Kapıyı açmayınca polis eve balkondan girdi

Çocuk hastaneye kaldırıldı, anne yakalanıp emniyete götürüldü

BİLECİK - Bilecik'te psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen kadın, geçirdiği cinnet sonucu 10 yaşındaki oğlunu kesici aletle yaraladı

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Güner Caddesinde 10 katlı binanın 3'üncü katında oturan ve psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilirken G.A. isimli kadın evde cinnet geçirdi. Kadın eline aldığı kesici bir aletle 10 yaşındaki oğlu D.S.'yi yaraladı. Ardından eli kanlı bir şekilde balkona çıkarak bağırmaya başlayan kadını gören komşuları hemen polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evin kapısını açmadı, polis balkondan girdi

Kadın polise evin kapsını açmazken, ekipleri eve balkondan girdi. Polis ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılan 10 yaşındaki çocuk 112 Acil Servis ekipleri tarafında olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Anne G.A. ise kelepçe takılarak emniyete götürüldü.

Cinnet getiren kadın 10 yaşındaki oğlunu kesici aletle yaraladı
Cinnet getiren kadın 10 yaşındaki oğlunu kesici aletle yaraladı
Cinnet getiren kadın 10 yaşındaki oğlunu kesici aletle yaraladı
Cinnet getiren kadın 10 yaşındaki oğlunu kesici aletle yaraladı
Cinnet getiren kadın 10 yaşındaki oğlunu kesici aletle yaraladı
Cinnet getiren kadın 10 yaşındaki oğlunu kesici aletle yaraladı
Cinnet getiren kadın 10 yaşındaki oğlunu kesici aletle yaraladı
Cinnet getiren kadın 10 yaşındaki oğlunu kesici aletle yaraladı
Cinnet getiren kadın 10 yaşındaki oğlunu kesici aletle yaraladı

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Bilecik, Cinnet, Çocuk, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cinnet getiren kadın 10 yaşındaki oğlunu kesici aletle yaraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cinnet getiren kadın 10 yaşındaki oğlunu kesici aletle yaraladı - Son Dakika
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